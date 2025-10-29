Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

OHL a réalisé un match nul 1-1 le week-end dernier sur le terrain de Malines. Les Louvanistes comptent désormais neuf points, mais restent avant-derniers au classement. Entre-temps, ils ont aussi un nouvel entraîneur. Felice Mazzu parviendra-t-il à redresser la barre ? Steven Defour donne son avis.

Felice Mazzu a déjà pu ajouter de nombreuses équipes belges à son CV. Sa période à Charleroi reste peut-être la plus réussie sur la durée, mais il a également entraîné plusieurs autres clubs.

Mazzu, un coach d’expérience

L'Union SG, Genk, le STVV et Anderlecht : le coach a acquis de l’expérience un peu partout. Pendant ce temps, Hans Somers ne s’en est pas mal sorti en tant qu’entraîneur principal intérimaire — tout comme la saison dernière, lorsqu’il avait déjà dépanné quelques matchs.

Steven Defour est optimiste concernant le nouveau coach de OHL : "S’il y a bien une personne capable de transformer un groupe d’individualités en une véritable équipe, c’est Felice Mazzu."



"Il a ce talent pour rassembler les joueurs, et individuellement, OH Louvain possède quelques éléments intéressants," poursuit l'ancien footballeur au micro de 90 minutes.

"Mais maintenant, il va falloir que ça prenne. Je ne sais pas ce que signifie ‘être au point’ pour OH Louvain en ce moment", ajoute Defour. Ce jeudi, OHL se déplacera à Seraing pour y affronter les Métallos. Un match piégeux, mais normalement largement à leur portée.