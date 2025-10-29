Une grande réforme de la VAR en préparation ?

Une grande réforme de la VAR en préparation ?
Photo: © photonews

Lors d'une réunion cruciale entre les fédérations de football, plusieurs propositions marquantes ont été discutées afin de rendre le jeu plus juste et plus fluide. Parmi les sujets abordés figuraient une réforme de la VAR et du processus des touches.

L’IFAB – la commission des règles du jeu de la FIFA – étudie la possibilité de limiter le temps maximal dont disposent les joueurs pour effectuer une touche. Cette tactique est en effet de plus en plus utilisée ces dernières saisons comme une arme stratégique.

Arrêt du chrono lors des interruptions

La FIFA souhaite également élargir les compétences de la VAR. Des discussions sont en cours pour lui permettre d’intervenir davantage, notamment sur certaines situations comme les corners, voire les doubles cartons jaunes.

Par ailleurs, l’instance réfléchit à l’introduction d’un système de “temps de jeu effectif” : l’horloge serait arrêtée lors de certaines interruptions, comme les vérifications VAR ou les blessures. L’objectif est de lutter contre les pertes de temps et les ralentissements artificiels du jeu.

Des vérifications VAR plus rapides

Concernant la VAR elle-même, des innovations technologiques sont envisagées. Selon les données actuelles, une décision moyenne prend environ 70 secondes, mais grâce à des systèmes automatisés, ce délai pourrait être réduit à environ 25 secondes.

Si ces propositions sont approuvées et mises en place à temps, elles pourraient déjà s’appliquer lors de la Coupe du monde 2026. Ce serait l’une des plus grandes réformes depuis l’introduction de l’arbitrage vidéo.

