Coupe du monde U17 : Noah Fernandez, le jeune prodige belge, annonce la couleur avec les Diablotins
Le jeune talent du PSV, Noah Fernandez, incarne la nouvelle génération belge : talentueuse, humble et ambitieuse. Après la déception de l'Euro, il veut prendre sa revanche au Mondial U17.

"Une Coupe du monde, ça ne se rate pas", confie Noah Fernandez. "C’est une occasion unique de se montrer. Un tel tournoi, tu n’en joues peut-être qu’un seul dans ta vie." À 17 ans, le jeune joueur du PSV Eindhoven, qui a fait ses débuts cette saison en équipe première, garde la tête froide. "Chaque jour, je dois prouver et continuer à travailler dur. On parle beaucoup de moi, mais je garde les pieds sur terre. On verra ce que l’avenir me réserve."

Esprit de revanche chez les Diablotins

La Belgique U17 s’envole pour le Qatar avec une énorme motivation. L’élimination à l’Euro face à la France reste un souvenir douloureux, et l’équipe veut corriger le tir. "Nous voulons tout donner", explique Fernandez. "Contre la France, on avait sans doute joué notre meilleur match. On a appris que l’efficacité fait la différence. Cette fois, on veut montrer qu’on a grandi."

Le jeune Belge insiste sur la force du collectif. "On se connaît tous très bien. On sait ce que chacun peut apporter. En dehors du terrain, on est de vrais amis. C’est ce qui fait notre force."

Des ambitions claires

Même sans certains titulaires comme Nathan De Cat et Jorthy Mokio, absents en début de tournoi, Fernandez est confiant. "Ce sont des joueurs importants, mais notre but est simple : gagner nos trois matchs de groupe. Ensuite, ils nous rejoindront." Et quand on lui demande si la Belgique peut viser le titre mondial, il n’hésite pas : "Oui, bien sûr. On a une très bonne équipe. Si on rejoue contre la France ? Ce sera une vraie bataille", sourit-il.

Un avenir prometteur au PSV

En club, tout s’accélère pour lui. Fernandez vient de disputer ses premières minutes avec le PSV et sent que sa chance approche. "Tout se passe bien ici. Je dois continuer à progresser. Le club m’a laissé partir pour disputer le Mondial, et je leur en suis très reconnaissant."

