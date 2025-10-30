Et si Roméo Vermant choisissait un autre pays que la Belgique ?

Photo: © photonews

Roméo Vermant, joueur du Club de Bruges, est né à Gelsenkirchen. S'il écarte l'idée de jouer pour l'Allemagne, le lien avec son pays de naissance est présent.

Roméo Vermant a grandi en Belgique, mais il est né en Allemagne. Pourrait-il un jour jouer pour la Mannschaft ? "Je dois avouer que j’ai regardé ça en ligne, mais je ne pense pas que ce soit possible", a-t-il confié à Het Nieuwsblad.

Selon lui, il faudrait avoir vécu plusieurs années en Allemagne pour être éligible à une sélection. La question revient régulièrement, surtout dans les clubs allemands qui s’intéressent à lui.

Vermant explique que certaines équipes voulaient savoir si ça pouvait être une option. Il pense que cette curiosité est liée à la valeur marchande du joueur ou au prestige que ça pourrait offrir aux clubs concernés.

Langue, famille et souvenirs d’enfance en Allemagne

L’allemand a gardé une place importante dans la famille. "Ma mère, mon père et ma sœur parlent couramment allemand", raconte-t-il. Il ajoute qu’il a gardé un léger accent, hérité de ses premières années.

Le lien avec l’Allemagne n’a jamais disparu. Vermant a récemment rendu visite à des amis proches de ses parents et se souvient avec émotion des parties de football dans le jardin avec leur fils Niklas. "C’était génial de les revoir", dit-il avec le sourire.

Commentaire
Corrigeer
