Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

La Gantoise rejoint les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. À domicile, les Buffalos ont dominé Patro Eisden.

La Gantoise tenait absolument à décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de la Croky Cup. Ivan Leko n’a pas beaucoup fait tourner son effectif, mais a offert une chance à Dante Vanzeir en attaque à la place de Goore. L’ancien attaquant de l'Union voulait prouver qu’il pouvait avoir un rôle à jouer dans la hiérarchie gantoise.

L’équipe de Stijn Stijnen, septième de Challenger Pro League, a aligné son onze type, avec Masangu comme nouveau titulaire. Le Patro espérait créer la surprise sur la pelouse d’un adversaire d’un tout autre calibre.

Les Buffalos ont rapidement mis la pression sur leurs visiteurs, sans toutefois se créer de réelles occasions dans la première demi-heure. Le Patro Eisden, bien organisé, prenait son temps et tentait de profiter du moindre espace pour surprendre La Gantoise.

Mais à la demi-heure de jeu, la logique a fini par s’imposer. Bien lancé, Vanzeir a éliminé le gardien avant de servir Samoise, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond pour ouvrir le score. 1-0 à la pause, un avantage mérité.

En deuxième période, La Gantoise a levé un peu le pied, gérant tranquillement son avantage. En contre, les Buffalos manquaient de vitesse pour vraiment inquiéter le Patro Eisden. Passé l’heure de jeu, Vanzeir a eu l’occasion de faire le break sur penalty, mais a manqué sa tentative. Dix secondes plus tard, Van Der Heyden a finalement doublé la mise pour calmer tout suspense.

Bien lancée, la Gantoise s’est mise à dérouler. Gandelman, oublié dans le dos de la défense, a ajusté le gardien Devriendt et inscrit le troisième but.

En fin de match, Siebe Van Der Heyden a signé un doublé de la tête, avant qu’Atsuki Ito ne parachève la victoire en inscrivant le cinquième but.

La Gantoise s’impose 5-0, un score net et sans appel. Le Patro Eisden s’est battu avec courage, mais a dû s’incliner face à plus fort.