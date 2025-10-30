Nicky Hayen est catégorique : "Nous avons évidemment cette ambition"

Le Club de Bruges a aligné de nombreux jeunes joueurs face à Eendracht Aalst Lede. Un choix délibéré de l'entraîneur Nicky Hayen, qui l'a d'ailleurs expliqué avant la rencontre. Il n'a laissé planer aucun doute à ce sujet, c'est très clair.

"Nous avons beaucoup de jeunes talents et il n’est pas toujours facile de leur donner du temps de jeu, donc aujourd’hui, ils méritent d’avoir leur chance", a expliqué Nicky Hayen avant le match au micro des canaux officiels.

Cela ne veut toutefois pas dire que le Club de Bruges ne prend pas la Coupe de Belgique au sérieux, bien au contraire : "Nous voulons démarrer très fort et dicter le jeu. Nous ne voulons à aucun moment leur donner l’impression qu’un exploit est possible."

Coach Nicky Hayen voor de wedstrijd. 🎙️ pic.twitter.com/KzJZU5WCCZ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 29, 2025

"Nous avons évidemment l’ambition d’aller à nouveau le plus loin possible et de remporter la Coupe", a déclaré Nicky Hayen dans son analyse.

Le Club de Bruges a immédiatement impressionné face à Eendracht Aalst Lede

Les Blauw en Zwart ont montré qu’ils étaient venus pour gagner : grâce à Mechele et Campbell, ils menaient déjà 2-0 après un quart d’heure de jeu.

Cette équipe évolue actuellement en tête du classement de la Troisième Amateur Division du football belge, soit le cinquième niveau national. Un adversaire simple sur le papier, comme l’ont montré les 45 premières minutes.