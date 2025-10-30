Nicky Hayen est catégorique : "Nous avons évidemment cette ambition"

Nicky Hayen est catégorique : "Nous avons évidemment cette ambition"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Club de Bruges a aligné de nombreux jeunes joueurs face à Eendracht Aalst Lede. Un choix délibéré de l'entraîneur Nicky Hayen, qui l'a d'ailleurs expliqué avant la rencontre. Il n'a laissé planer aucun doute à ce sujet, c'est très clair.

"Nous avons beaucoup de jeunes talents et il n’est pas toujours facile de leur donner du temps de jeu, donc aujourd’hui, ils méritent d’avoir leur chance", a expliqué Nicky Hayen avant le match au micro des canaux officiels.

Cela ne veut toutefois pas dire que le Club de Bruges ne prend pas la Coupe de Belgique au sérieux, bien au contraire : "Nous voulons démarrer très fort et dicter le jeu. Nous ne voulons à aucun moment leur donner l’impression qu’un exploit est possible."

"Nous avons évidemment l’ambition d’aller à nouveau le plus loin possible et de remporter la Coupe", a déclaré Nicky Hayen dans son analyse. 

Le Club de Bruges a immédiatement impressionné face à Eendracht Aalst Lede

Les Blauw en Zwart ont montré qu’ils étaient venus pour gagner : grâce à Mechele et Campbell, ils menaient déjà 2-0 après un quart d’heure de jeu.

Cette équipe évolue actuellement en tête du classement de la Troisième Amateur Division du football belge, soit le cinquième niveau national. Un adversaire simple sur le papier, comme l’ont montré les 45 premières minutes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
FC Bruges
Eendracht Alost
Nicky Hayen

Plus de news

🎥 Dodi Lukebakio impressionne au Portugal : buteur et élu homme du match

🎥 Dodi Lukebakio impressionne au Portugal : buteur et élu homme du match

08:30
"C'était un vrai match de battants" : Vincent Kompany aux anges après la victoire du Bayern à Cologne

"C'était un vrai match de battants" : Vincent Kompany aux anges après la victoire du Bayern à Cologne

08:00
"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

07:40
"Le championnat belge, ils s'en foutent" : Georges-Louis Bouchez règle ses comptes avec le Club de Bruges

"Le championnat belge, ils s'en foutent" : Georges-Louis Bouchez règle ses comptes avec le Club de Bruges

07:00
Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

22:26
"Je n'ai jamais pensé arrêter" : un ancien d'Anderlecht retrouve le chemin des filets après deux ans sans club

"Je n'ai jamais pensé arrêter" : un ancien d'Anderlecht retrouve le chemin des filets après deux ans sans club

06:30
Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

22:40
1
Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

21:20
Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

23:00
Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

21:40
🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

22:00
Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

21:00
La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard Analyse

La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard

20:40
Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

Nicky Hayen suivi à l'étranger... et son remplaçant déjà tout trouvé au Club de Bruges ?

17:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

19:40
La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

20:20
Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

19:40
1
"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

20:00
Une grande réforme de la VAR en préparation ?

Une grande réforme de la VAR en préparation ?

19:00
"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

19:20
Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

Le KVK Ninove et son président ont conquis les cœurs : "Les fans d'Anderlecht scandaient Ninove !"

18:00
"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

"C'est pourquoi c'est notre objectif" : voici une déclaration qui devrait ravir Vincent Kompany

18:40
Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

Une décision inévitable ? L'autre choc wallon du weekend se tiendra à huis clos

18:20
"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

"Le plus grand joueur de l'histoire de Chelsea" : Eden Hazard encensé par une légende des Blues

17:00
🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

🎥 Les champions du monde Ali Maamar et Anas Tajaouart salués comme il se doit au Lotto Park

16:00
Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

14:40
"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

"C'est sa décision" : Vincent Kompany prévient Manuel Neuer

16:30
"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage Interview

"Si c'est l'inverse, il y aurait eu carton rouge pour le RFC Liège" : Gaëtan Englebert critique l'arbitrage

15:00
Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

Eden Hazard reçoit une récompense tout simplement exceptionnelle

15:30
Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

14:00
"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:30
2
Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

14:20
"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:00
Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

12:40
1
L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

12:00
Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 31/10 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved