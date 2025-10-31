15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie

Quinze des seize équipes de Jupiler Pro League se sont qualifiées pour les 1/8es de finale de la Croky Cup. La Coupe de Belgique a-t-elle perdu de sa magie ?

"La Jupiler Pro League et la Challenger Pro League, ce sont deux mondes différents." Personne n'allait contredire Stijn Stijnen après la gifle subie par le Patro Eisden à La Gantoise, ce jeudi soir (5-0).

En 1/16es de finale de la Coupe de Belgique, cette semaine, quinze des seize pensionnaires de l'élite se sont qualifiés pour le tour suivant. Il n'y a que le Beerschot qui a su créer la surprise au Kiel, face à Westerlo (3-2).

La Coupe de Belgique a-t-elle perdu de sa magie ? La question mérite d'être posée, puisque la saison dernière déjà, quatorze équipes de D1A s'étaient qualifiées pour les 1/8es de finale (Charleroi avait perdu… au Patro Eisden, et Dender à Zulte Waregem).

C'est fini, les grosses surprises en Coupe de Belgique ?

En tout cas, le format de la compétition ne permet pas vraiment les surprises. Les équipes de Jupiler Pro League sont surprotégées en commençant leur aventure en 1/16es de finale. Dans tous les autres pays ou presque, les clubs de l'élite doivent souvent se frotter à des amateurs. L'attention est alors moindre que contre un pensionnaire de deuxième division, les matchs à jouer sont plus nombreux, et les surprises de taille plus fréquentes.

De plus, celles-ci ne peuvent pas se rencontrer dès leur entrée en lice, ce qui est aussi une quasi-spécificité belge. Le format est conçu pour garder les meilleures équipes le plus tard possible dans la compétition, au détriment du spectacle.

Et oui, quand une équipe de Jupiler Pro League joue le tout pour le tout contre une équipe de Challenger Pro League, elle est "dans un monde différent." Cette saison, on sait déjà qu'il n'y aura pas de "belle aventure du petit poucet" en Coupe de Belgique. Et c'est un peu dommage.