Billet d'humeur 15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie

15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Quinze des seize équipes de Jupiler Pro League se sont qualifiées pour les 1/8es de finale de la Croky Cup. La Coupe de Belgique a-t-elle perdu de sa magie ?

"La Jupiler Pro League et la Challenger Pro League, ce sont deux mondes différents." Personne n'allait contredire Stijn Stijnen après la gifle subie par le Patro Eisden à La Gantoise, ce jeudi soir (5-0).

En 1/16es de finale de la Coupe de Belgique, cette semaine, quinze des seize pensionnaires de l'élite se sont qualifiés pour le tour suivant. Il n'y a que le Beerschot qui a su créer la surprise au Kiel, face à Westerlo (3-2).

La Coupe de Belgique a-t-elle perdu de sa magie ? La question mérite d'être posée, puisque la saison dernière déjà, quatorze équipes de D1A s'étaient qualifiées pour les 1/8es de finale (Charleroi avait perdu… au Patro Eisden, et Dender à Zulte Waregem).

C'est fini, les grosses surprises en Coupe de Belgique ?

En tout cas, le format de la compétition ne permet pas vraiment les surprises. Les équipes de Jupiler Pro League sont surprotégées en commençant leur aventure en 1/16es de finale. Dans tous les autres pays ou presque, les clubs de l'élite doivent souvent se frotter à des amateurs. L'attention est alors moindre que contre un pensionnaire de deuxième division, les matchs à jouer sont plus nombreux, et les surprises de taille plus fréquentes.

De plus, celles-ci ne peuvent pas se rencontrer dès leur entrée en lice, ce qui est aussi une quasi-spécificité belge. Le format est conçu pour garder les meilleures équipes le plus tard possible dans la compétition, au détriment du spectacle.

Et oui, quand une équipe de Jupiler Pro League joue le tout pour le tout contre une équipe de Challenger Pro League, elle est "dans un monde différent." Cette saison, on sait déjà qu'il n'y aura pas de "belle aventure du petit poucet" en Coupe de Belgique. Et c'est un peu dommage.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts

Plus de news

"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

10:00
Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

09:30
"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon Interview

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

09:00
"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

08:30
Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

Un nom sur toutes les lèvres, et bientôt sur le terrain avec la RAAL ? "Des paramètres personnels à analyser"

07:40
"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

08:00
Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

Après le cas De Cat, La Gantoise crée la surprise avant le Mondial U17

07:20
Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon Analyse

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

07:00
Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

Le choc wallon entre le Standard et Charleroi pour lancer la 13e journée de Pro League (live 20h45)

06:20
Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

Anderlecht tranche : un joueur ne ferait plus partie des plans du club

06:40
Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

Exploit du Beerschot en Croky Cup, le Cercle et Saint-Trond passent sans trembler

23:37
Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

Coupe de Belgique : du lourd pour Anderlecht, le Standard, l'Union et Bruges mieux servis

06:00
Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

Festival à Gand : les Buffalos humilient le Patro Eisden en Coupe de Belgique

23:05
Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

22:43
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Baouf - Hatenboer

21:40
Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

Écarté par Rudi Garcia, un Diable Rouge se refait une place en Serie A

22:21
Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

Le futur du football belge ? Noah Fernandez vise un très grand club européen

22:04
1
📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

📷 Le Club de Bruges préparerait un coup qui ne plaira pas du tout au Lotto Park

21:40
Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

Un ancien espoir du Standard relance sa carrière aux Pays-Bas

21:20
Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa" Interview

Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"

20:40
Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

21:00
Le Bayern de Kompany préparerait un gros coup du côté des Pays-Bas

Le Bayern de Kompany préparerait un gros coup du côté des Pays-Bas

20:23
La Juventus change de coach : Loïs Openda n'a plus le droit à l'erreur

La Juventus change de coach : Loïs Openda n'a plus le droit à l'erreur

20:00
Coupe du monde U17 : Noah Fernandez, le jeune prodige belge, annonce la couleur avec les Diablotins Interview

Coupe du monde U17 : Noah Fernandez, le jeune prodige belge, annonce la couleur avec les Diablotins

19:30
1
L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

L'Inter Milan craque pour un nouveau talent de Jupiler Pro League

19:00
Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi" Interview

Matthieu Epolo serein avant le choc wallon : "Je n'aurai jamais peur de Charleroi"

18:40
Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

Jusqu'à cinq ans de prison : l'avenir de Radja Nainggolan s'assombrit

18:20
Le grand retour de Romelu Lukaku se précise : la date serait fixée

Le grand retour de Romelu Lukaku se précise : la date serait fixée

18:00
📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

📷 Tension avant le derby : les Ultras de Charleroi provoquent le Standard avec un message ironique

17:30
1
🎥 Surprise avant le Mondial U17 : voici le message de Romelu Lukaku aux jeunes Diablotins

🎥 Surprise avant le Mondial U17 : voici le message de Romelu Lukaku aux jeunes Diablotins

17:00
Transfert raté ? Un ancien joueur de l'Union en difficulté en Bundesliga

Transfert raté ? Un ancien joueur de l'Union en difficulté en Bundesliga

16:30
Et si Roméo Vermant choisissait un autre pays que la Belgique ?

Et si Roméo Vermant choisissait un autre pays que la Belgique ?

16:00
Après des mois loin des terrains, un Diable rouge prépare son grand retour

Après des mois loin des terrains, un Diable rouge prépare son grand retour

15:30
Le Real Madrid obtient gain de cause face à l'UEFA : un pas de plus vers la Superligue ?

Le Real Madrid obtient gain de cause face à l'UEFA : un pas de plus vers la Superligue ?

15:00
Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

14:00
3
Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi ! Interview

Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi !

14:15

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 13
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 01/11 Union SG Union SG
FC Bruges FC Bruges 01/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 01/11 KV Malines KV Malines
Westerlo Westerlo 02/11 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 02/11 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 02/11 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 02/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved