Interview Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"

Loïc Woos
Loïc Woos depuis SL16 Football Campus
| Commentaire
Vers un changement d'attaquants au Standard ? "Je l'ai moins ressenti avec le duo Henry - Ayensa"
Photo: © photonews

Mohammed El Hankouri a marqué des points avec le Standard à Beveren. Le Marocain pourrait faire basculer la hiérarchie des joueurs offensifs chez les Rouches, où Vincent Euvrard n'est pas encore pleinement convaincu par le duo Dennis Ayensa - Thomas Henry.

Débarqué à Sclessin contre toute attente durant le mercato estival, Mohammed El Hankouri n’a pas encore vraiment eu l’occasion de faire ses preuves. Sur la pelouse de Beveren, le Marocain a connu sa deuxième titularisation de la saison seulement, mais il a marqué des points, avec notamment une passe décisive pour Thomas Henry. Vincent Euvrard s’est exprimé à son sujet ce jeudi, en conférence de presse.

"Il peut grandir s’il reste en bonne santé, ce qui n’a pas toujours été le cas. Il est arrivé début août sans vraie préparation, puis il s’est blessé, ce qui l’a mis encore plus en retard. Il s’est ensuite mieux senti, puis est retombé un peu."

"La semaine dernière, il se sentait mieux à l’entraînement. Et à Beveren, son entente avec Thomas Henry était intéressante. Il joue bien dans l’entrejeu et dans l’intervalle, il apporte une meilleure fluidité. Ce n’était pas le cas au début du match, mais ça s’est ressenti au fur et à mesure, notamment en deuxième mi-temps."

Plus de temps de jeu pour Mohammed El Hankouri au Standard ?

Avec dix buts en douze matchs de championnat, le Standard ne marque clairement pas assez. Vincent Euvrard doit faire en sorte que son équipe alimente davantage le marquoir, et cela pourrait passer par un changement dans les profils utilisés.

"Les montées au jeu de Dennis Ayensa et Timothé Nkada étaient aussi intéressantes. Ils sont rentrés à 1-1, et on gagne le match. Des joueurs qui font la différence dès leur entrée, c’est ce qu’on a peu eu les semaines précédentes."

"Ce sont deux couples très intéressants (El Hankouri - Henry et Ayensa - Nkada). J’ai moins eu ce ressenti avec le duo Thomas Henry - Dennis Ayensa. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas venir, mais c’était moins présent", a déclaré le T1 des Rouches avant le choc wallon, pour lequel il sera privé de sept joueurs.

Suis Standard - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (31/10).

