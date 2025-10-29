Encore des blessures au Standard : un jeune talent des Rouches pourrait recevoir sa chance

Ce mardi soir à Beveren, le Standard s'est qualifié pour les 1/8es de finale de la Coupe de Belgique, mais a aussi perdu Nayel Mehssatou et Marlon Fossey sur blessure. Les choix se réduisent, et un jeune joueur formé au sein de l'académie liégeoise pourrait en profiter.

Ce mardi soir, le Standard a su, dans la douleur, relever la tête sur la pelouse du SK Beveren en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Les Rouches se sont imposés 1-2, mais ont laissé des forces dans la bataille.

Au sens propre du terme, d'ailleurs, puisque Nayel Mehssatou a quitté ses partenaires dès la demi-heure, sur blessure, après sa perte de balle amenant l'ouverture du score, tandis que Marlon Fossey a aussi été remplacé en toute fin de match après ce qui semblait être un claquage, mais Vincent Euvrard a bien confirmé une blessure en conférence de presse.

Le Standard ne compte plus ses blessés sur les doigts d'une seule main

Si des nouvelles plus précises arriveront dans les prochaines heures, il s'agit en tout cas d'un point d'inquiétude pour le T1 des Rouches, qui n'en finit plus de compter les joueurs rejoignant l'infirmerie. Thomas Henry, lui aussi, a quitté la pelouse avec une poche de glace sur le genou droit.

Boli Bolingoli, David Bates et Alexandro Calut y sont depuis belle lurette, Daan Dierckx vient d'en sortir, Henry Lawrence n'est pas dans le groupe depuis deux matchs en raison d'un pépin physique, et Marco Ilaimaharitra vient de la rejoindre le week-end dernier. Casper Nielsen, Ibe Hautekiet et Josué Homawoo ont aussi été blessés depuis le début de la saison.





Ça fait beaucoup, et cela ne s'arrête donc pas, avec les alertes de Nayel Mehssatou et Marlon Fossey. Le Chilien est un joueur polyvalent, l'Américain est le capitaine et titulaire sur le côté droit, Henry Lawrence est son remplaçant, et les trois joueurs sont incertains pour le choc wallon de vendredi soir, face au Sporting Charleroi.

L'heure de Steeven Assengue chez les Rouches ?

Cela pourrait laisser la place à une grosse surprise dans le onze de départ de Vincent Euvrard. Intégré au noyau A début octobre après ses belles prestations en D1 ACFF, Steeven Assengue est le troisième choix théorique pour occuper le poste de latéral droit et pourrait donc, dans un monde "idéal" pour lui (même si un joueur ne se réjouit jamais vraiment de la blessure d'un coéquipier), connaître sa première titularisation en Jupiler Pro League après sa montée au jeu à la mi-temps à Westerlo lors du dernier match des récents Europe Play-Offs.

Condamné à la Challenger Pro League, puis à la D1 ACFF avec le SL16 FC, le joueur de 20 ans, affilié au Standard depuis ses neuf ans, attend son heure... qui pourrait bien arriver. Le Standard n'a pas communiqué sur son intégration dans le noyau A par hasard, mais le lancer dans un match avec une telle pression peut paraître risqué. Vincent Euvrard devra faire le bon choix en fonction des forces en présence, mais il s'agit d'une réelle possibilité.