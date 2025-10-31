Une bouffée d'air pour le Club de Bruges : Nicky Hayen peut se frotter les mains

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après plus d'un mois d'absence, Raphael Onyedika a repris l'entraînement collectif. Une excellente nouvelle pour le Club de Bruges.

Le sourire est revenu du côté du Club de Bruges. Après plus d’un mois d’absence, Raphael Onyedika a repris l’entraînement collectif. Touché aux ischios-jambiers fin septembre lors du match contre Westerlo, le milieu nigérian avait dû quitter le terrain après seize minutes de jeu.

37 days of hard work, but now 𝐛𝐚𝐜𝐤 in the squad. 🫡⚡️ pic.twitter.com/wX1Ihtqrm9 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 31, 2025

Pendant trente-sept jours, Bruges a dû apprendre à vivre sans son cadre du milieu de terrain. Son retour sur les pelouses a été accueilli comme un soulagement par Nicky Hayen et son staff.

Prendre son temps

Le coach brugeois ne veut pas brûler les étapes. Onyedika ne sera pas dans le groupe ce week-end face à Dender, lanterne rouge du championnat.

Trop juste pour reprendre directement, il suivra quelques séances spécifiques avant d’être réintégré à la compétition.

L’idée est de le réintroduire progressivement, peut-être dès la semaine prochaine. Le staff envisagerait de lui offrir quelques minutes en Ligue des champions contre Barcelone, le 5 novembre au stade Jan Breydel.