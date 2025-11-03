Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

Christos Tzolis se confie avant le choc face au FC Barcelone : "J'ai déjà joué à La Masia"

Pour le Club de Bruges, l'attente commence avant la rencontre très particulière face au FC Barcelone prévue ce mercredi. Pour Christos Tzolis, ce duel aura une saveur particulière.

Adolescent, il était déjà une véritable machine à marquer dans sa catégorie d’âge. C’est d’ailleurs ainsi qu’il s’est un jour retrouvé dans la ville espagnole. 

Aujourd’hui âgé de 23 ans, le Grec revient sur cette expérience particulière. Il ne s’agissait pas d’un tournoi de jeunes organisé par le club, mais bien d’une opportunité née d’un tournoi en Suède : la "Lennart Johansson Academy Trophy". Tzolis y avait inscrit onze buts en cinq matchs avec les U13, ce qui avait attiré l’attention du "FC Barcelone".

Tzolis a déjà évolué à La Masia

"Ça fait bien partie de mon histoire : j’ai déjà joué à La Masia, quand j’avais treize ans", se souvient-il. "À ce moment-là, je ne m’en rendais presque pas compte. J’étais encore très jeune, c’était totalement nouveau pour moi."

Plusieurs jeunes talents avaient alors été invités à montrer ce qu’ils savaient faire à Barcelone, et Christos Tzolis en faisait partie. "C’était un match amical organisé pour les U13. Nous étions invités à Barcelone et nous avons aussi eu droit à une visite guidée", raconte-t-il. Peu de joueurs peuvent se vanter d’avoir vécu une telle expérience.

Christos Tzolis avait d’ailleurs visité le Camp Nou lorsqu’il était enfant. Autant dire que le FC Barcelone a toujours occupé une place particulière dans son imaginaire. La rencontre de mercredi soir contre les Catalans aura donc une signification toute spéciale pour lui.

