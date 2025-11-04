Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/11: Zirkzee

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Zirkzee

Une porte de sortie trouvée pour Joshua Zirkzee ?

Joshua Zirkzee est à la peine à Manchester United, et pourrait devoir se trouver une porte de sortie cet hiver. L'ancien d'Anderlecht intéresse des clubs en Serie A, où il a déjà brillé. (Lire la suite)