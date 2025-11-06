🎥 Toujours aussi impulsif : quand un ancien d'Anderlecht fait péter un plomb à Luis Suarez

Photo: © photonews

Andy Najar est aujourd'hui actif à Nashville, en MLS. Face à l'Inter Miami, il a fait perdre le contrôle à Luis Suarez.

Cela fait désormais plus de cinq ans qu'Andy Najar a quitté Anderlecht. Le petit Hondurien était resté sept saisons chez les Mauves, disputant 164 matchs, pour deux titres à la clé, dont le dernier en 2017.

Au Sporting, le piston droit n'avait pas été épargné par les blessures, cumulant pas moins de 1015 jours à l'infirmerie, soit près de trois ans sur la touche (avec notamment deux ruptures du ligament croisé), ce qui explique que les souvenirs le concernant se concentrent plus sur ses premières saisons.

Najar était ensuite parti en MLS, à DC United. Son corps l'y a enfin accordé un peu de latitude, lui permettant de disputer une bonne septantaine de matchs dans le championnat américain, dont une poignée en compagnie de Christian Benteke.

Les provocations fonctionnent toujours contre Luis Suarez

En janvier 2024, le natif de Choluteca avait signé au Deportivo Olimpia pour disputer les premiers matchs de sa carrière dans le championnat hondurien. Mais le rappel de la MLS a fait son oeuvre, lui valant un transfert à Nashville l'hiver dernier.

Auteur de 2 buts et 7 assists cette saison, Najar a pleinement contribué à la qualification des siens pour les Playoffs. Cela lui a valu une double confrontation assez tendue face à l'Inter Miami. Nashville a bien failli renverser la vapeur après la défaite 3-1 à l'aller en menant 2-0.

Frustré par la situation et par une petite poussée de Najar, Luis Suarez a mal réagi, lui assénant un coup de pied. Si sa discrétion l'a sauvé sur le moment, l'Urugurayen a été rattrapé par la MLS, qui a décidé de le suspendre pour le prochain match. Prochain match qui tient au fait que l'Inter Miami a sauvé les meubles avec un but d'un certain Lionel Messi juste avant le temps additionnel.

