Le Celtic aurait tranché : Nicky Hayen en concurrence avec... un ancien adjoint du Club de Bruges

Le Celtic Glasgow cherche un nouvel entraîneur. Nicky Hayen fait partie des favoris, mais un autre candidat a aussi de grandes chances.

Nous avions évoqué l’intérêt du Celtic Glasgow pour Nicky Hayen, pressenti pour succéder à Brendan Rodgers. "Je suis heureux au Club de Bruges", a déclaré l’entraîneur. "Mais dans le football, on ne peut jamais dire jamais."

Hayen faisait partie des principaux candidats et sa cote n’a pas baissé. Les dirigeants du Celtic ont vu comment il a surpassé Hansi Flick sur le plan tactique. Le Club de Bruges aurait mérité plus qu’un point face au FC Barcelone.

Deux favoris : Hayen et...

Selon les médias écossais, le Celtic aurait deux grands favoris pour le poste : Hayen et... Efrain Juarez. Un nom bien connu en Belgique. Le technicien mexicain de 37 ans était l’adjoint de Ronny Deila, d’abord au Standard, puis au Club de Bruges.

Juarez travaille actuellement au Mexique, à la tête de l’équipe des UNAM Pumas. Il a confié qu’il ne serait pas contre un retour en Europe.





... un ancien adjoint du Club

Juarez connaît très bien le Celtic Park. Entre 2010 et 2012, il a porté le maillot du club écossais. Qui sera le prochain coach ? Difficile à prédire...