Le président de La Gantoise relance le débat : l'Antwerp pourrait en payer le prix

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le feuilleton de la réforme du championnat continue : après l'Union Saint-Gilloise, La Gantoise attaque à son tour.

Sauf surprise, un nouveau système sera mis en place dès la saison prochaine en Pro League. Les play-offs devraient disparaître et la D1A passerait à nouveau à dix-huit équipes.

Un retour aux "bonnes vieilles habitudes" après plus de quinze saisons de formules avec play-offs sous différentes formes. Mais rien n’est certain, car plusieurs clubs ne sont pas d’accord avec cette réforme.

Le quota des équipes espoirs, principal point de discorde

Le débat tourne autour du quota minimum d’équipes U23 autorisées en Challenger Pro League. L’an dernier, la réserve de Genk n’avait pas été reléguée en divisions amateurs, car d’autres équipes espoirs pouvaient rejoindre la D2.

Une situation jugée injuste par plusieurs clubs, dont les Francs Borains, Lokeren et Seraing, qui ont déposé plainte contre ce système et demandent une révision de la réforme. La Gantoise vient de se rallier à leur position, tout comme l’Union Saint-Gilloise.

Si La Gantoise et les clubs de D1B obtiennent gain de cause, un problème de taille pourrait se poser. Selon Sam Baro, si le quota des équipes espoirs disparaît, toute la réforme du championnat belge serait remise en question.

Une D1 à 16 ou 18 équipes la saison prochaine ?

“Nous en sommes convaincus à cent pour cent : si le quota tombe, le format doit tomber aussi. Il faudra alors revenir au moment du vote”, a déclaré le président de La Gantoise dans Het Laatste Nieuws.

"Ensuite, il faudra reprendre les discussions avec tous les clubs et réfléchir au meilleur format possible. Pour nous, l’idée de base reste un système 16 + 6 : une phase régulière avec seize équipes, puis six en Champions’ Play-offs. À partir de là, on pourra encore ajuster."

Le vrai risque, c’est que des changements puissent intervenir en plein championnat. En théorie, la réforme n’a pas été totalement validée, mais la plupart des clubs partent du principe qu’il y aura dix-huit équipes en Jupiler Pro League la saison prochaine.

📘 | Een nieuw boek om 125 jaar KAA Gent te vieren! 🥳



Bekijk Sam Baro’s nieuwe schoenen in de DAZN-app! 👟 pic.twitter.com/I0b0QzNvcy — DAZN België (@DAZN_BENL) November 5, 2025

Pour l’instant, ce serait Dender qui devrait disputer un barrage contre le vainqueur des play-offs de Challenger Pro League.

Les clubs classés 14e et 15e, comme l’Antwerp, seraient sauvés et ne devraient même pas craindre une relégation.

L’Antwerp en danger ?

Dans le nouveau système, la donne serait différente. L’Antwerp devra terminer au minimum à la douzième place pour éviter les Relegation Play-offs et au moins quinzième pour échapper aux barrages face à un club de D1B.