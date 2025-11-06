Rik De Mil était-il le grand favori pour l'Union ? Le président du club met les choses au clair

| Commentaire
Depuis quelques semaines, David Hubert est le nouvel entraîneur de l'Union. Certains affirment que Rik De Mil était le vrai favori, mais Alex Muzio met les choses au clair.

Selon certaines rumeurs, l’Union Saint-Gilloise aurait approché Rik De Mil pour succéder à Sébastien Pocognoli. Mais Mehdi Bayat n’aurait pas donné la permission à son entraîneur de discuter avec le club bruxellois.

"C’est une histoire médiatique étrange", a réagi Alex Muzio dans De Standaard. "En réalité, notre recherche de nouvel entraîneur s’est déroulée tout autrement."

Une longue liste, avec Rik De Mil dedans

"Nous sommes partis d’une liste de dix-sept candidats", explique le président de l’Union. "La première étape a été de vérifier lesquels étaient accessibles."

Muzio confirme que De Mil figurait bien parmi ces noms. "Mais il a été rapidement écarté, car Charleroi ne voulait pas le laisser partir. D’autres entraîneurs se sont retirés pour différentes raisons."

De Mil aurait-il pu devenir le nouvel entraîneur de l’Union ? "Ce n’était pas notre favori", insiste Muzio. "Même s’il avait fait partie des trois derniers candidats, rien ne prouve que De Mil aurait été un meilleur choix pour l’Union que David Hubert. Impossible à dire."

