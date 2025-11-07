🎥 Voici la réaction de Romeo Vermant au moment de l'annonce de sa première sélection
Photo: © photonews
Romeo Vermant a appris ce vendredi qu'il est repris par le sélectionneur national Rudi Garcia pour la trêve de novembre. Sa réaction à cette annonce a été partagée sur les réseaux sociaux.
Romeo Vermant est un Diable Rouge, tout comme Nathan Ngoy d'ailleurs, qui a également été sélectionné pour la toute première fois en équipe nationale. Le Brugeois est récompensé de ses bonnes performances avec les Blauw en Zwart.
Chrístos Tzólis a publié une story Instagram dans laquelle on peut apercevoir Romeo Vermant réagir à l'annonce de sa sélection. Le joueur n’a pas été surexcité, mais il a affiché un grand sourire, témoignant de sa satisfaction.
Une vidéo qui a été tournée tout droit dans les vestiaires du Club de Bruges. "Bien mérité", écrit son coéquipier dans sa story partagée sur Instagram.
🇧🇪📲 | Romeo Vermant a appris sa première sélection chez les Diables Rouges auprès de ses coéquipiers du Club Brugge 🍾
(christos.tzolis) pic.twitter.com/hnXOMRW9x8— Belgian Players 🇧🇪 (@BelgianPlayers) November 7, 2025Lire aussi… "On est content d'accueillir Vermant et Ngoy" : Rudi Garcia justifie la sélection des deux néo-Diables Rouges›
Romeo Vermant pourrait donc obtenir du temps de jeu face au Kazakhstan et au Liechtenstein. Il voyagera d’abord avec le groupe au Kazakhstan le 15 avant de revenir en Belgique, à Sclessin, trois jours plus tard.
Bruges réagit à la sélection de son joueur
Le Club de Bruges a également félicité son joueur pour sa première sélection. "Un autre rêve qui devient réalité. Félicitations pour ta première sélection, Romeo", écrivent les Blauw en Zwart sur leurs réseaux sociaux.
