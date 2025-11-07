Analyse Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade

Anderlecht cartonne, une surprise au sommet : voici les clubs belges qui remplissent leur stade
À mi-parcours du championnat, les stades belges sonnent creux. Les guichets fermés se font rares, même pour les grandes affiches.

D’après les chiffres de Transfermarkt, une seule équipe a réussi à remplir totalement son stade, avec 100 % des billets vendus. Et il s’agit d'Anderlecht, le club le plus titré de Belgique.

Sur les sept matchs disputés à domicile jusqu’ici, quatre se sont joués à guichets fermés. Le Lotto Park affiche un excellent taux d’occupation de 96,9 %, un chiffre plus qu’honorable.

Anderlecht, seul club à guichets fermés cette saison

Une seule autre équipe s’en approche : La Louvière, autre belle surprise, avec un taux d’occupation de 96,2 %. Derrière, on retrouve l’Union Saint-Gilloise, OH Louvain et le Club de Bruges, qui dépassent tous les 80 % de billets vendus. Le Cercle de Bruges, en revanche, ferme logiquement la marche : le stade Jan Breydel est tout trop grand pour la taille de son public.

Anderlecht en tête ailleurs aussi

En nombre total de supporters présents cette saison, Anderlecht occupe la première place. Il faut préciser que les Mauves ont joué sept fois à domicile, alors que des clubs comme Bruges n’en sont qu’à six matchs.

Si l’on regarde la moyenne de spectateurs par rencontre, c’est le Club de Bruges qui domine : le club flandrien attire en moyenne 23 575 supporters par match au Jan Breydel, loin devant Anderlecht et le Standard.

Des géants qui sommeillent : Standard et La Gantoise

Le Standard n’est plus le géant qu’il était. Les mauvais résultats des dernières saisons ont fait chuter la fréquentation et Sclessin ne dépasse plus les 20 000 spectateurs par match. Même constat pour La Gantoise : après les années euphoriques qui ont suivi l’ouverture de la Ghelamco Arena, le club connaît à son tour un passage à vide.

Contre Dender, il n’y avait que 11 827 supporters présents et même face au Club de Bruges ou à l’Union SG, le stade n’a pas affiché complet cette saison.

Les supporters, un élément essentiel

"Le point positif de la soirée ? Les supporters. Leur applaudissement, même après la défaite, m’a fait du bien. La connexion entre l’équipe et les fans devait revenir : c’est la première étape pour gagner des matchs", expliquait Leko après la défaite contre l’Union en début de saison.

Jouer à domicile a un impact sur le nombre de points récoltés. Les statistiques ne sont pas à négliger. Voici quelques chiffres à ce sujet.

