Les U17 belges déroulent face aux Fidji : le prodige du Standard fait le show

Les U17 ont brillamment remporté leur deuxième match de groupe au Mondial. Face à la modeste équipe des Fidji, ils se sont imposés 7-0.

La Belgique a démarré la rencontre sur les chapeaux de roues contre les îles Fidji. Après cinq minutes de jeu, Noah Fernandez a magnifiquement enroulé son coup franc dans le coin opposé, 1-0. Trois minutes plus tard, Capilla Rivera a doublé la mise, et avant le quart d’heure de jeu, René Mitongo était bien placé pour inscrire le 3-0.

Les jeunes Diables ont continué sur leur lancée. Loïc Fernandez a ajouté le quatrième but après une belle action en solo, puis Mitongo a inscrit son deuxième but de l’après-midi avant la demi-heure de jeu.

En seconde période, la Belgique a levé le pied, mais les occasions ont continué à se multiplier. Mitongo a signé son triplé après un superbe centre de Camara, puis, dix minutes avant la fin, il a inscrit son quatrième but de la soirée pour porter le score à 7-0.

Pas Khan, mais De Wannemacker exclu

Après un tacle appuyé du joueur fidjien Khan, le sélectionneur Browaeys a utilisé la "carte violette" pour demander l’assistance de la VAR, une procédure permettant de revoir l’action. À la surprise générale, ce n’est pas Khan mais De Wannemacker qui a été expulsé.

Selon l’arbitre, le milieu belge aurait poussé son adversaire dans le dos dans la foulée du duel. De Wannemacker a quitté le terrain en secouant la tête, tandis que les Fidji ont terminé à dix après un second carton jaune pour Goundar.

L’équipe de Bob Browaeys a géré la fin de match avec maturité, mais devra composer sans De Wannemacker, suspendu pour le match crucial contre la Tunisie. Les U17 devaient s’imposer après la défaite de la première journée contre l’Argentine.

