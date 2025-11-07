Nicky Hayen évalue les chances de titre d'Anderlecht : "Ce serait les sous-estimer"

Lorenz Lomme
| Commentaire
Photo: © photonews

La 14e journée de Jupiler Pro League nous offre ce dimanche un classique du football belge : Anderlecht - Club de Bruges. Le RSCA abordera cette rencontre à domicile dans la peau de l'outsider, mais Nicky Hayen, se montre méfiant envers les Mauves.

Le Club de Bruges a déjà vécu une semaine intense, avec mercredi un match éprouvant face au FC Barcelone. Les Blauw en Zwart ont décroché un point contre le géant espagnol et veulent désormais surfer sur cette bonne dynamique. Anderlecht pourrait en faire les frais.

Nicky Hayen se réjouit de cette affiche

"Nous sommes sortis de ce match avec un bon sentiment", déclare Nicky Hayen ce vendredi au micro de Het Laatste Nieuws. "Mais comme chaque semaine, nous nous tournons déjà vers la rencontre suivante. Nous sommes prêts. C’est pour ce genre de match qu’on fait ce métier. Nous savons à quel point cette rencontre est importante. Pour les supporters, il y a aussi une question de prestige."

Le Club de Bruges part favori, mais Nicky Hayen sait que la tâche sera loin d’être aisée : "Attention, c’est pareil pour Anderlecht. Nous sommes peut-être favoris, mais ce n’est pas toujours le favori qui gagne. Anderlecht a bien joué contre Malines. Peut-être ont-ils trouvé la bonne formule."

Nicky Hayen ne veut d’ailleurs pas écarter Anderlecht de la course au titre : "Dire qu’ils ne sont pas candidats au titre ? Ce serait les sous-estimer. Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas connu le succès ces dernières années qu’ils ne peuvent pas y revenir. Chaque club doit suivre son propre chemin. Nous, nous avons bien fait les choses ces dix dernières années."

L’écart entre Anderlecht et le Club de Bruges est actuellement de sept points. Les Bruxellois voudront éviter qu’il ne se creuse davantage, tandis que le Club espère rester dans le sillage du leader, l’Union Saint-Gilloise, qui clôturera la journée sur la pelouse du KV Malines. Coup d’envoi ce dimanche à 13h30.

Suis Anderlecht - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (09/11).

