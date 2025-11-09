C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

Muzamel Rahmat
| Commentaire
C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht
Photo: © photonews
Wouter Vandenhaute quitte pour de bon Anderlecht. L'ancien président a vendu toutes ses parts et se retire du conseil d'administration du club bruxellois.

Fin de chapitre pour Wouter Vandenhaute. L’homme d’affaires flamand, longtemps au cœur du projet mauve, quitte définitivement le RSC Anderlecht. Après avoir quitté la présidence en septembre dernier, il a trouvé un accord pour vendre l’ensemble de ses parts dans le club.

Le jour du Topper

Dans un communiqué, la société Mauvavie, actionnaire d’Anderlecht, a confirmé l’information. "Wouter Vandenhaute a conclu un accord avec Geert Duyck concernant la vente de ses actions. En conséquence, il ne détiendra plus aucun intérêt direct ou indirect dans le club et démissionne de ses fonctions de membre du conseil d'administration".

Erik Watté garde une partie des actions de Mauvavie. De son côté, Tomas Van Den Spiegel restera présent au conseil d’administration d’Anderlecht. Il fera le lien entre Mauvavie, le club et l’actionnaire principal Alychlo.

Adulé par certains pour sa passion, mais critiqué par une grande partie des supporters pour ses choix et son influence, il s’était peu à peu éloigné du projet.

Le club espère retrouver une direction plus apaisée et un climat propice à la performance. Vandenhaute quitte la scène définitivement.

