Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

Ce dimanche, Michael Verschueren rentrait officiellement en fonction en tant que président d'Anderlecht. Des débuts réussis, mais le travail ne fait que commencer.

Michael Verschueren avait le sourire ce dimanche : pour son premier match en tant que président, le RSCA l'a emporté (1-0) dans le topper contre Bruges, une première sous Besnik Hasi. Le travail peut désormais commencer.

Interviewé par Het Laatste Nieuws avant la rencontre, Verschueren avait énoncé ses ambitions : "Notre plus grand défi, c'est de renouer avec le succès. Nous devons retrouver les sommets en Belgique, retrouver l'Europe, car cette saison était dramatique", regrette-t-il sans fard.

Aux yeux de Verschueren, le RSCA a tout pour y parvenir. "Nous avons le meilleur public, les meilleurs sponsors, Bruxelles comme vivier. Tout est réuni. Maintenant, il faut retrouver de la stabilité et travailler à moyen terme", estime Verschueren.

L'un des dossiers les plus attendus par les supporters du RSCA est celui entourant Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges n'a jamais caché son envie de revenir au club, que ce soit en tant que joueur ou dirigeant.

"Romelu est un ami, je l'ai encore appelé hier. Mais il a encore un an et demi de contrat au Napoli. Un retour à Anderlecht à court terme est exclu, dans quelque fonction que ce soit", conclut fermement le président du RSCA.