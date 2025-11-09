Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"

Un retour de Lukaku à Anderlecht ? "Je l'ai encore appelé hier"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ce dimanche, Michael Verschueren rentrait officiellement en fonction en tant que président d'Anderlecht. Des débuts réussis, mais le travail ne fait que commencer.

Michael Verschueren avait le sourire ce dimanche : pour son premier match en tant que président, le RSCA l'a emporté (1-0) dans le topper contre Bruges, une première sous Besnik Hasi. Le travail peut désormais commencer.

Interviewé par Het Laatste Nieuws avant la rencontre, Verschueren avait énoncé ses ambitions : "Notre plus grand défi, c'est de renouer avec le succès. Nous devons retrouver les sommets en Belgique, retrouver l'Europe, car cette saison était dramatique", regrette-t-il sans fard.

Aux yeux de Verschueren, le RSCA a tout pour y parvenir. "Nous avons le meilleur public, les meilleurs sponsors, Bruxelles comme vivier. Tout est réuni. Maintenant, il faut retrouver de la stabilité et travailler à moyen terme", estime Verschueren.

L'un des dossiers les plus attendus par les supporters du RSCA est celui entourant Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges n'a jamais caché son envie de revenir au club, que ce soit en tant que joueur ou dirigeant.

"Romelu est un ami, je l'ai encore appelé hier. Mais il a encore un an et demi de contrat au Napoli. Un retour à Anderlecht à court terme est exclu, dans quelque fonction que ce soit", conclut fermement le président du RSCA.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Napoli
Romelu Lukaku

Plus de news

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

Mauvaise nouvelle pour le Club de Bruges après la défaite à Anderlecht

22:00
Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

Drame en D2 ACFF : un joueur de Jette fait un arrêt cardiaque, le match contre Pays Vert arrêté

22:20
Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs Interview

Pourquoi autant d'irrégularité au Standard ? Vincent Euvrard a son avis, qui ne plaira pas à ses joueurs

21:40
📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

📷 Deux Diables made in Neerepde mais aussi un entraîneur belge : des invités remarqués au Lotto Park

19:20
"D'abord la Coupe d'Europe et le top 3" : le nouveau CEO d'Anderlecht définit la marche à suivre

"D'abord la Coupe d'Europe et le top 3" : le nouveau CEO d'Anderlecht définit la marche à suivre

17:30
Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

Premier faux pas pour Hubert : rejointe par sa bête noire, l'Union ne profite pas de la défaite de Bruges

21:22
"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard Interview

"Impossible de gagner comme ça" : Vincent Euvrard analyse la nouvelle déception du Standard

20:20
Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

Après la gifle contre OHL, La Gantoise partage face à Genk

20:41
Pas de président tout puissant...ni d'argent qatari : les plans de Michael Verschueren pour Anderlecht

Pas de président tout puissant...ni d'argent qatari : les plans de Michael Verschueren pour Anderlecht

16:00
Quand Rik De Mil lançait deux futurs grands du foot belge : "Ils ont certaines choses que d'autres n'ont pas"

Quand Rik De Mil lançait deux futurs grands du foot belge : "Ils ont certaines choses que d'autres n'ont pas"

20:00
Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond Analyse

Abid coupable, Ayensa transparent : les notes du Standard après le revers à Saint-Trond

18:20
13
Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool

Jérémy Doku, en feu, inscrit une merveille et Manchester City écrase Liverpool

19:40
Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

Cet Anderlecht-là mérite le top 3 : les notes des Mauves contre Bruges

16:20
Le Club de Bruges retombe les pieds sur terre à Anderlecht : Hans Vanaken ne mâche pas ses mots

Le Club de Bruges retombe les pieds sur terre à Anderlecht : Hans Vanaken ne mâche pas ses mots

16:40
2
Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

Puni pour ses erreurs, le Standard chute à Saint-Trond et signe la mauvaise opération

17:54
🎥 En brouille avec la fédération, étincelant en club : le vilain petit canard des Diabotins frappe très fort

🎥 En brouille avec la fédération, étincelant en club : le vilain petit canard des Diabotins frappe très fort

19:00
Supérieur à Bruges, le RSC Anderlecht prend trois points bien mérités

Supérieur à Bruges, le RSC Anderlecht prend trois points bien mérités

15:23
3
L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu

L'Olympic Charleroi quitte la lanterne rouge et met De Camargo sous pression, le RWDM battu

18:20
Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

Que va changer le départ de Wouter Vandenhaute ? On fait le point

14:40
Mons rejoint par Tubize, la première d'Emilio Ferrera contre le SL 16 : le résumé de l'après-midi en D1 ACFF

Mons rejoint par Tubize, la première d'Emilio Ferrera contre le SL 16 : le résumé de l'après-midi en D1 ACFF

17:01
🎥 Pas de but de Mitongo ? Pas de problème : les U17 belges continuent l'aventure à la Coupe du Monde !

🎥 Pas de but de Mitongo ? Pas de problème : les U17 belges continuent l'aventure à la Coupe du Monde !

15:40
Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

Réunion sans Besnik Hasi : les joueurs d'Anderlecht mettent les points sur les i

12:30
C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

C'est fini : Wouter Vandenhaute quitte définitivement Anderlecht

10:12
"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre

"On avait déjà donné notre parole à Aston Villa" : Amadou Onana aurait pu rejoindre un géant d'Angleterre

15:00
"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

"Le problème avec Pocognoli,..." : les raisons du malaise de l'AS Monaco

14:20
"Je suis fier de cette équipe" : la recette de Rik De Mil pour faire oublier la défaite au Standard Réaction

"Je suis fier de cette équipe" : la recette de Rik De Mil pour faire oublier la défaite au Standard

13:00
🎥 Même au Standard, on ne l'avait pas vu ainsi : Carl Hoefkens voit rouge et part en croisade à l'interview

🎥 Même au Standard, on ne l'avait pas vu ainsi : Carl Hoefkens voit rouge et part en croisade à l'interview

14:00
Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

Anderlecht doit faire passer un message : battre Bruges serait le meilleur moyen

10:40
Introuvable à Yaoundé : la dernière polémique à dormir debout autour de Marc Brys au Cameroun

Introuvable à Yaoundé : la dernière polémique à dormir debout autour de Marc Brys au Cameroun

13:30
🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi" Réaction

🎥 Charleroi aurait-il dû se retrouver à dix ? "Incroyable ! C'est arrivé juste devant moi"

11:20
1
Nouvelle désillusion pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco

Nouvelle désillusion pour Sébastien Pocognoli et l'AS Monaco

12:00
De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

De titualire à fantôme : la lente disparition d'un Diable Rouge

11:40
La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

La nouvelle sensation du Standard avait tapé dans l'œil de Vincent Kompany

11:00
"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

"Peut-être qu'il regardera mes matchs" : Mihajlo Cvetkovic veut séduire... Vincent Kompany

08:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/11: Tresoldi

09:00
🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

🎥 Splendide : Leandro Trossard allume la lucarne, mais Arsenal s'écroule à la fin

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved