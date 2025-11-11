Grâce à... Carl Hoefkens et Rik de Mil ? "Même le Barça nous a demandé comment on faisait ça"

Le Club NXT signe un début de Youth League exceptionnel. Les jeunes Brugeois se sont imposés face à l'AS Monaco, l'Atalanta, le Bayern Munich et le FC Barcelone, et occupent la première place du classement avec le maximum de points.

"La base de ce succès a été posée à l’époque de Pascal De Maesschalck, Carl Hoefkens et Rik De Mil", explique Guilian Preud’homme, fils de Michel et CEO du Club NXT, dans Krant van West-Vlaanderen.

Le succès de l'académie brugeoise n’est pas le fruit du hasard. Il y a quelques années, le club a entièrement réformé son plan de formation avec une ambition claire : d’ici 2024, la moitié de l’équipe A devait provenir de son propre vivier. "Nous savions que nous avions une génération solide, mais quatre victoires sans encaisser de but, c’était inattendu, surtout au niveau des U19, où le jeu reste marqué par la jeunesse et l’émotion. La victoire contre Barcelone est la cerise sur le gâteau", ajoute Preud’homme.

Encore plus impressionnant : le Club NXT a dû se passer de trois titulaires partis disputer la Coupe du monde U17 avec la Belgique au Qatar. "Ce qui rend ce succès encore plus beau, c’est que Barcelone alignait sa meilleure équipe et que nous devions composer sans ces trois joueurs. Cela en dit long sur la profondeur et la qualité de notre formation", souligne-t-il.

Apprendre de Verhaeghe, Mannaert et Madou

Le respect international pour le Club de Bruges ne cesse de croître. "La veille du match, nous dînons toujours avec nos adversaires, et je constate aujourd’hui beaucoup plus de reconnaissance pour notre fonctionnement qu’il y a quatre ans. Barcelone nous a littéralement demandé comment nous pouvions être aussi performants au niveau européen avec moins de moyens et une petite base de talents", raconte Preud’homme avec fierté.

Sa réponse a impressionné. "À Barcelone, pour chaque place dans le staff, ils ont deux personnes. Nous travaillons avec moins de monde, mais chacun est responsable de son domaine. C’est ce que nous avons appris de Bart Verhaeghe, Vincent Mannaert et Bob Madou. Et le plus important : nous avons étendu la philosophie de l’équipe première au Club NXT et à l’académie. Tous nos équipes jouent selon les mêmes principes."

Bruges reste ambitieux, mais réaliste. "Remporter la Youth League n’est pas encore réaliste, il y a encore des équipes comme Benfica, Chelsea ou le Real Madrid. Mais si nous finissons dans le top six, nous bénéficierons de l’avantage du terrain au tour suivant. Et là, tout devient possible."