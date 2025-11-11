"Je ne me suis jamais adapté à l'atmosphère de ce club" : Adriano Bertaccini, un anti-Standard ?

Ancien joueur du RFC Liège, Adriano Bertaccini n'a jamais caché son désamour pour le Standard de Liège. Dans une interview, il s'est exprimé sur le club rival d'Anderlecht.

Une mentalité qu'il n'aime pas : "Je ne me suis jamais adapté à l’atmosphère du Standard et à l’environnement liégeois. Je n’aimais pas la mentalité au Standard."

"Je ne sais pas expliquer pourquoi cela n’a pas été. La seule saison où j’ai joué au Standard, j’ai marqué quatorze buts, mais je ne m’imposais pas dans l’équipe", poursuit-il au micro de Sudinfo.

"Pour mon frère, cela s’est beaucoup mieux passé là-bas. Il a même été capitaine chez les jeunes", précise cependant le buteur belgo-italien.

Une préférence pour le RFC Liège

Son club préféré en bord de Meuse reste le RFC Liège : "C’est là que j’ai eu le déclic. Je savais qu’à Liège, en D1B, je devais montrer que j’avais le niveau. C’est l’étape que j’ai su franchir."

"Et très vite. Mon agent me disait que si je marquais trois ou quatre buts d’ici décembre, ce serait incroyable. J’ai fini la première partie de saison en tant que meilleur buteur de la division avec onze buts." En une demi-saison à Rocourt, il avait mis tout le monde d'accord, ce qui lui avait permis de connaître un transfert en première division belge, à Saint-Trond, avant de faire le grand saut vers Anderlecht.