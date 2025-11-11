La Belgique U17 va-t-elle remporter la Coupe du monde ? Le capitaine met en garde ses coéquipiers

Les U17 belges se trouvent actuellement au Qatar pour la Coupe du monde. Ils se sont qualifiés sans difficulté pour le tour suivant, où ils affronteront le Portugal. Le capitaine Lucca Brughmans a livré son point de vue sur la suite du tournoi.

Les U17 belges sont considérés comme une génération très talentueuse. L’ambition pour cette Coupe du monde ne se cache donc pas. Certains ont même déjà prononcé le mot "champion du monde", même si Lucca Brughmans, au micro de Het Laatste Nieuws, garde les pieds bien sur terre.

"Nous sommes très heureux de la victoire contre la Tunisie et de la qualification, mais nous savons aussi que le vrai travail commence seulement maintenant", prévient le jeune gardien talentueux du KRC Genk.

Avec Nathan De Cat, Jorthy Mokio et Mohammed El Adfaoui, les U17 disposent de trois atouts supplémentaires pour le prochain tour. "Tout le monde se réjouit de leur arrivée et veut jouer avec eux dans la phase à élimination directe", explique Lucca Brughmans. "Avec l’équipe actuelle, nous avons déjà réalisé une bonne phase de groupes, et désormais, on ajoute encore plus de qualité. Cela nous donne une confiance supplémentaire."

Objectif champion du monde ?

"Quand est-ce que je serai satisfait ? Quand nous aurons atteint le maximum possible en tant qu’équipe", poursuit le gardien. "J’espère que ce sera en soulevant le trophée. En tout cas, nous ferons tout notre possible pour aller le plus loin possible dans le tournoi."

Les Belges ont perdu leur premier match face à l’Argentine (3-2), mais ont ensuite écrasé les Fidji (0-7). Ils ont ensuite enchaîné avec une victoire 2-0 contre la Tunisie, de quoi aborder la suite de la compétition avec confiance.