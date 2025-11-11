Scandale de paris illégaux en Turquie : 1.000 joueurs suspendus, un président de club arrêté !

Scandale de paris illégaux en Turquie : 1.000 joueurs suspendus, un président de club arrêté !
Le football turc vacille sous le poids d'une crise sans précédent. Dans le cadre d'une vaste enquête sur des paris illégaux, huit personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles le président d'un club de première division. Pas moins de 1.024 joueurs ont été suspendus par la Fédération.

Selon la Fédération turque de football (TFF), il s’agit de l’un des plus grands scandales de l’histoire du football turc. Parmi les joueurs suspendus figurent 27 professionnels de Süper Lig, la première division nationale. La fédération examine chaque cas séparément et évoque “une crise morale d’une ampleur sans précédent”.

Ces arrestations font suite à des sanctions prononcées contre 149 arbitres et assistants également soupçonnés de pratiques de paris illégaux sur des matchs de championnat. L’enquête a révélé que des centaines d’officiels disposaient de comptes de jeu, certains ayant placé des milliers de paris sur leurs propres matches.

Des milliers de paris sur leurs propres rencontres

Parmi les personnes arrêtées figure Murat Özkaya, président d’Eyüpspor, actuellement dix-septième de Süper Lig. Selon le média local Anadolu, un tribunal a ordonné sa détention pour son implication présumée dans des activités de paris illégaux. Le club, pour l’heure, n’a fait aucun commentaire.

Des joueurs de premier plan sont également concernés. L’enquête vise notamment Eren Elmali et Metehan Baltaci de Galatasaray, ainsi qu’Ersin Destanoglu et Necip Uysal du Besiktas. Tous ont été renvoyés devant la commission de discipline.

Les conséquences sont considérables. La TFF a décidé de suspendre pendant deux semaines les championnats de deuxième et troisième divisions, et a demandé à la FIFA l’autorisation d’une période de transferts supplémentaire. Le président de la fédération, Ibrahim Haciosmanoglu, a souligné que la Turquie devait “retrouver d’urgence le compas moral du football”.

