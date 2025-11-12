🎥 "Hans, va-t'en!" : DAZN dévoile les échanges entre Erik Lambrechts et Hans Vanaken

🎥 "Hans, va-t'en!" : DAZN dévoile les échanges entre Erik Lambrechts et Hans Vanaken

Après le topper entre Anderlecht et le Club Bruges, le diffuseur DAZN a dévoilé des images uniques. Pour la première fois, la communication entre l'arbitre Erik Lambrechts, le VAR mais aussi Hans Vanaken a été révélée.

Ce sont des images que l'on verra de plus en plus souvent et qui nous vient initialement du sport américain : les échanges entre l'arbitre et la VAR ont été dévoilés au public pour la première fois par DAZN. La Bundesliga avait déjà tenté ce concept.

On a ainsi pu entendre cette semaine comment Mr Lambrechts avait discuté avec la VAR de plusieurs phases, recevant continuellement des informations. Mais certains de ses échanges avec les joueurs ont également été révélés. 

Lors d'un duel entre Adriano Bertaccini et Raphael Onyedika, Mr Lambrechts est intervenu de manière ferme. Il a immédiatement réclamé que certaines attitudes cessent : "Regardez-moi, vous deux. Je ne veux pas de cette comédie ! Encore une fois et vous aurez tous les deux un carton jaune. Cela doit cesser".

Un autre extrait montre une confrontation avec le capitaine du Club de Bruges, Hans Vanaken. Après une faute commise par Nathan De Cat, Lambrechts a réagi vivement à la protestation du Brugeois. "Non, non, non, Hans. Va-t'en, pas de gestes, ça suffit", lance l'arbitre. 

Des échanges avec De Cat ou encore Colin Coosemans, qui tentait de gagner du temps sur un dégagement, ont également été dévoilés. Une perspective intéressante sur l'arbitrage. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

