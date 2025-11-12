Marc Overmars va-t-il quitter l'Antwerp ?

Marc Overmars va-t-il quitter l'Antwerp ?
Photo: © photonews

Alors que c'est la crise à l'Ajax Amsterdam, qu'il avait dû quitter suite à une affaire de moeurs, Marc Overmars est cité par certains pour succéder au directeur sportif Alex Kroes. Mais la rumeur a été éteinte.

L'Ajax Amsterdam vit une saison délicate. Le club ajacide est 4e d'Eredivisie à 11 points du leader, le PSV Eindhoven, et s'est séparé de son entraîneur John Heitinga la semaine passée. Philippe Clément avait d'ailleurs été cité pour lui succéder, une rumeur démentie par la presse néerlandaise.

Mais en plus du coach, le directeur sportif de l'Ajax serait lui aussi sur la sellette. Alex Kroes, en poste depuis le mois de mars 2024, pourrait bien faire les frais de cette période compliquée et le nom de... Marc Overmars est cié par certains pour lui succéder.

Overmars de retour à l'Ajax ? 

Ce serait un retour particulièrement surprenant compte tenu des circonstances du départ d'Overmars, qui avait confessé avoir envoyé des messages obscènes à plusieurs collaboratrices alors qu'il était directeur technique. Il avait quitté le club en 2022 après dix ans en fonction.

Le travail de Marc Overmars était très apprécié, mais selon Mike Verweij, le même journaliste du Telegraaf qui a nié l'information Clément à l'Ajax, il y a peu de chances qu'un tel retour se fasse.

"On entend des gens dire "ramenez Overmars, s'il-vous-plaît", et je peux le comprendre. Je pense aussi qu'il y a certaines personnes travaillant encore à l'Ajax et qui ont été victimes de lui. Beaucoup de gens disent donc aussi : plus jamais, et on peut comprendre leur point de vue", conclut Verweij dans le podcast Kickoff

