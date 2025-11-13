Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

Aujourd'hui à la retraite, Aloys Nong se souviendra toujours de la folle épopée du Standard lors des Playoffs 2010/2011. Et en particulier d'un certain Mehdi Carcela.

Après avoir évolué à Alost, au RFC Liège, à Visé, au Brussels, à Courtrai et Malines, Aloys Nong rejoint le Standard à l'été 2010 pour un peu plus d'un million d'euros. La première partie de saison sous les ordres du regretté Dominique D'Onofrio est irrégulière.

Mais tout s'éclaire lors de la première journée des Playoffs. En prévision de la demi-finale de Coupe, D'Onofrio aligne une équipe B, laissant Eliaquim Mangala, Steven Defour, Axel Witsel, Mehdi Carcela et Mémé Tchité sur le plan. Aligné en attaque, Aloys Nong plante un doublé. Le Standard s'imposera 1-3, lançant des Playoffs de feu qui l'emmèneront de la sixième place jusqu'à deux doigts du titre.

Les planètes s'alignent...presque jusqu'au bout

"Sur les Playoffs, j'étais le meilleur joueur du Standard", se souvient Nong dans l'émission Footb'all time. "Même si lors du dernier match à Genk, le plus important, je commence sur le banc, c'est ça aussi qui montre la richesse de l'effectif. On peut commencer avec Mémé (Tchité), avec Mbaye (Leye). On pouvait commencer avec n'importe qui, on avait toujours cette qualité".

Mais ces Playoffs seront à jamais marqués par la très grave blessure de Mehdi Carcela lors du match du titre à Genk. "Le tournant, c'est cette blessure de Mehdi. C'était sa meilleure saison", confirme Nong. De fait, Carcela était dans la forme de sa vie et semblait inarrêtable.

Une anecdote d'Aloys Nong l'illustre parfaitement. "On joue Anderlecht à domicile. Je suis sur le banc et je vois Mehdi qui ne fout rien. Il me dit 'Tu veux voir quelque chose ?'. Je lui fais signe que oui. Il prend le ballon, dribble tout le monde et va marquer". Du Mehdi Carcela tout craché.