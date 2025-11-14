Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

Nathan De Cat continue de se faire remarquer. Sa performance éclatante contre le Club de Bruges et sa convocation pour le Mondial U17 renforcent encore sa réputation. Anderlecht veut agir rapidement pour sécuriser son avenir avant qu'il ne soit trop tard.

Alors que Nathan De Cat est parti avec les U17 au Qatar, le club mauve et blanc regarde déjà vers l’avenir. Son contrat actuel court jusqu’en 2027, mais Anderlecht ne veut pas attendre que les grands clubs européens s’intéressent sérieusement à lui. Des démarches sont donc en cours pour renégocier son contrat dès maintenant, dans l’optique de le garder encore quelques saisons au Lotto Park.

L’intérêt est en effet important. Le Bayern Munich, dirigé par Vincent Kompany, suit le milieu de terrain de 17 ans depuis plusieurs mois. Sa récente visite à Neerpede n’a fait que renforcer cet intérêt. Le Borussia Dortmund figure également en bonne place sur la liste, et d’autres clubs de premier plan sont attendus dans les discussions.

Convaincre Nathan De Cat qu'il peut encore se développer à Bruxelles

Pour Anderlecht, il est crucial d’agir rapidement. Le club veut éviter une situation similaire à celle de certains talents partis trop tôt. Un nouveau contrat avec de meilleures conditions doit convaincre Nathan De Cat que rester à Anderlecht est la meilleure étape pour sa progression.

Selon des sources proches du club, De Cat serait ouvert à cette option. Il se sent bien à Anderlecht, apprécie les minutes de jeu qu’il obtient sous Besnik Hasi et sait qu’il peut continuer à progresser sereinement sans précipitation. Son entourage partage cette vision.





Les prochaines semaines seront donc décisives pour les Mauves. Nathan De Cat peut briller sur la scène internationale à la Coupe du monde U17, les clubs européens scrutent ses moindres faits et gestes, et Anderlecht souhaite à tout prix conserver sa pépite. En anticipant dès maintenant, le club espère pouvoir voir l’un de ses plus grands talents des dernières années évoluer encore quelques saisons au Lotto Park.