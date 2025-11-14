Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

Comme bon nombre d'équipes de Pro League, Charleroi s'est organisé un match amical pour garder le rythme. Le Sporting affrontait Courtrai.

Lors de cette trêve internationale, six Zèbres sont partis en sélection. Rik De Mil et son staff sont ainsi privés de Martin Delavallée (Belgique U21), Mohamed Koné, Parfait Guiagon (tous deux repris avec la Côte d'Ivoire), Yacine Titraoui (Algérie), Jakob Romsaas (Norvège U21) et du jeune Chikovani (Géorgie U19).

L'occasion pour d'autres membres du noyau de se montrer. Le Sporting disputait d'ailleurs un match amical contre Courtrai. Un bon sparring partner puisque les Kerels ont gagné 11 de leurs 13 matchs de D1B depuis le début de la saison.

Les habituels remplaçants s'illustrent

Charleroi en a profité pour faire tourner son effectif, afin de donner du temps de jeu à tout le monde. Avec une victoire à la clé : les Zèbres ont en effet gagné sur le score de 2-0, sur deux buts inscrits en cinq minutes autour de la demi-heure de jeu.

Antoine Colassin et Filip Szymczak sont les deux buteurs du jour. Une bonne chose pour la confiance des deux hommes, qui ne cumulent que deux titularisations en Pro League à eux deux (toutes pour Colassin) depuis le début de la saison.

Ce midi, lors d’un amical disputé contre le @kvkofficieel, nos Zèbres se sont imposés 2 à 0 sur la pelouse de la Zebra Belfius Academy. 🦓



⚽️ : Colassin & Szymczak#RCSC #NapoleonScore ⚫️⚪️ pic.twitter.com/OxP1AM5RyN — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) November 14, 2025

Notons que quelques kilomètres plus à l'ouest, la RAAL a également disputé un match amical contre Valenciennes. Avec de nombreux U23 dans l'équipe, les Loups ont partagé l'enjeu (2-2). Louviérois et Carolos se rencontreront dans deux semaines au Mambourg. La Louvière avait remporté le match aller sur le score de 1-0.