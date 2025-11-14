Les U21 d'Arsenal débarquent en Belgique pour affronter un club belge en amical

Photo: © photonews

La trêve internationale laisse le temps aux équipes de la Jupiler Pro League et de la Challenger Pro League de programmer des matchs amicaux. Le SK Lommel va s'offrir une affiche de gala, face aux U21 d'Arsenal.

Durant chaque trêve internationale, les clubs professionnels programment des matchs amicaux pour travailler quelques ajustements tactiques ou pour donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont moins.

Cette semaine, par exemple, Felice Mazzù a relancé William Balikwisha, qui a marqué avec Louvain contre le RFC Liège, tandis qu'Yves Vanderhaeghe a assisté à la victoire des Francs Borains face à Dender.

Lommel va affronter l'équipe U21 d'Arsenal en match amical

Les Diables Rouges jouant mardi à Sclessin contre le Liechtenstein, la trêve internationale se poursuivra encore la semaine prochaine. Un pensionnaire de Challenger Pro League en profite et s'offre un véritable match de gala.

En effet, mardi à 13h00, quelques heures avant la dernière rencontre qualificative des Diables, le SK Lommel recevra dans son stade l'équipe U21 d'Arsenal, actuel leader de la Premier League avec quatre longueurs d'avance sur Manchester City.

Les jeunes Gunners ne sont pas en reste, même s'ils n'occupent que la 14e place de la "Premier League 2", le championnat anglais des équipes U21, qui recense... 29 équipes. L'entrée est gratuite, assure le club néerlandophone, et aucun billet ne sera requis pour observer les promesses de l'une des meilleures équipes du monde.

