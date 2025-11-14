Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

Blessé, Zeno Debast manquera les deux derniers matchs de qualification pour la Coupe du monde 2026. Pour le remplacer en défense centrale aux côtés d'Arthur Theate, le choix se fera entre Koni De Winter et Brandon Mechele.

Pour les matchs contre le Kazakhstan à Astana et le Liechtenstein à Liège, quelqu'un devra remplacer Zeno Debast, blessé, et épauler Arthur Theate. Les candidats sont clairement identifiés : Brandon Mechele et Koni De Winter.

Mechele semble légèrement favori grâce à son expérience et sa régularité à Bruges, tandis que De Winter a accumulé plus de minutes en sélection, même si ce n’était pas toujours en position centrale. Les deux défenseurs ont des qualités, mais aussi quelques zones d’ombre.

La sérénité de Mechele ou la technique de De Winter ?

Brandon Mechele est depuis des années un pilier du Club de Bruges et dispute presque tous les matchs. À 32 ans, il continue de progresser. Ses précédentes apparitions avec les Diables Rouges n’ont pas toujours été convaincantes, mais son expérience peut faire la différence dans les moments cruciaux. Il aura l’occasion de se montrer là où il avait fait ses débuts en sélection, il y a cinq ans.

Koni De Winter, de son côté, apporte polyvalence et qualités techniques. Il a déjà évolué comme latéral droit sous Rudi Garcia et peut jouer au centre de la défense. Dans un match où la Belgique devra jouer haut, sa maîtrise du ballon et sa vision du jeu peuvent constituer un véritable atout, surtout en l’absence de Debast.

Rudi Garcia dispose encore de quelques heures pour trancher. Pour Mechele, c’est une chance de mettre en avant son expérience et peut-être de se rapprocher d’une place pour la Coupe du monde 2026. Pour De Winter, c’est l’occasion de valoriser ses qualités techniques.