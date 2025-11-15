Formé à Bruges, Stanis Idumbo aurait-il pu rejoindre Anderlecht ? "J'ai entendu parler d'eux"

En manque de temps de jeu au FC Séville, Stanis Idumbo a un temps été cité du côté du Sporting d'Anderlecht. Mais les Mauves n'ont jamais formulé d'offre concrète, et l'international espoir a finalement signé à l'AS Monaco.

Stanis Idumbo aurait pu avoir sa place parmi les jeunes talents qui reçoivent leur chance à Anderlecht, mais l'international espoirs n'a finalement pas débarqué au Lotto Park. Son transfert dans la capitale aurait été marquant, notamment en raison de son passé.

Formé à La Gantoise et au Club de Bruges, Stanis Idumbo avait été recruté par l'Ajax Amsterdam, qui l'a d'abord intégré à son équipe U17. Il a progressé jusqu'à la deuxième équipe de l'Ajax, sans réussir à s'imposer. Cela a ouvert la voie à une expérience en Espagne.

Aux yeux de l'Europe, Stanis Idumbo restait tout de même considéré comme un grand talent malgré son échec ajacide. Sinon, un grand club espagnol comme le FC Séville ne serait pas venu le chercher. La saison dernière, il a disputé quelques rencontres en Liga, mais son temps de jeu a progressivement diminué.

Anderlecht n'a pas vraiment tenté le coup Stanis Idumbo

C'est alors qu'en été, l'AS Monaco a décidé de miser sur lui en offrant dix millions d'euros aux Sévillans pour le recruter. "Nous étions un peu dans une situation délicate à Séville et il m’a semblé plus judicieux de partir", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à nos confrères de La Dernière Heure.

Plus tôt, le Sporting d'Anderlecht avait été mentionné parmi les clubs intéressés. Les Mauves n'ont toutefois jamais formulé d'offre. "J'ai entendu parler d'Anderlecht, oui, mais il n'y avait rien de concret. Je ne pense même pas qu'ils aient réellement pris contact avec le club."

Sur le Rocher, Stanis Idumbo peut désormais évoluer sous la houlette d'un autre Belge, Sébastien Pocognoli, qui ne va cependant pas lui offrir du temps de jeu simplement parce qu'il est son compatriote. "S’il décide de ne pas me faire jouer, cela signifie simplement que ce n’est pas mon moment. Je patientais déjà à Séville, je connais un peu la situation", a-t-il conclu.