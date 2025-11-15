Naturalisé mais même pas sur le banc : voici pourquoi Mario Stroeykens était absent avec le Congo

Naturalisé mais même pas sur le banc : voici pourquoi Mario Stroeykens était absent avec le Congo
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

La République Démocratique du Congo est toujours en liesse depuis la victoire en toute fin de match contre le Cameroun. Mario Stroeykens n'était toutefois pas sur la feuille de match.

Après avoir défendu les couleurs de la Belgique jusqu'en U21 il y a un an encore, Mario Stroeykens a fait honneur à ses racines en décidant finalement de représenter la République Démocratique du Congo à partir de cette trêve internationale.

Comme Matthieu Epolo et Michel-Ange Balikwisha, il a été appelé pour la première fois à l'occasion de la demi-finale des barrages de la zone Afrique contre le Cameroun. Mais contrairement à ses deux compères, il n'était pas sur la feuille de match à l'occasion de la victoire historique contre le Cameroun.

La FIFA a pris son temps

Il ne s'agit pas d'une blessure ou d'un choix du sélectionneur. La raison est toute simple : la confirmation officielle du changement de nationalité sportive du joueur anderlechtois n'est tombée que juste avant la rencontre, ne laissant pas assez de marge au staff pour l'inscrire dans le groupe.

Alors que Balikwisha et Epolo ont reçu la confirmation de la FIFA respectivement l'avant-veille et la veille de la rencontre, Stroeykens n'a été averti que le jour même, juste avant le match. Le staff a préféré ne pas prendre de risque administratif et ne l'a pas inscrit sur la feuille de match.

Il devrait par contre être mobilisé demain soir pour la finale de ce barrage de la zone Afrique face au Nigeria. En cas de victoire, la RDC ferait partie des six équipes à se battre pour les deux derniers tickets pour la Coupe du Monde à l'occasion des barrages intercontinentaux.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
African Cup of Nations
African Cup of Nations Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
République Démocratique du Congo
Mario Stroeykens

Plus de news

Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

Qui pour remplacer Courtois ? Garcia a tranché : "Le seul choix logique"

11:00
Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

Nos U17 se sont-ils vus trop beaux avec De Cat et Mokio ? "Un cadeau empoisonné"

10:30
1
🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

🎥 Âmes sensibles s'abstenir : un ancien de Pro League se blesse gravement en amical, son Mondial compromis

09:30
Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

Deux grandes premières forcées pour Rudi Garcia : "Il est irremplaçable"

10:00
Un membre du staff du Standard déballe sur Fergal Harkin : "On essayait de jouer comme City ou Anderlecht"

Un membre du staff du Standard déballe sur Fergal Harkin : "On essayait de jouer comme City ou Anderlecht"

09:00
Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

Les Diables doivent s'en méfier...et Bruges aussi : Dastan Satpaev, l'enfant prodige qui a déjà séduit Chelsea

08:30
Catastrophe pour Vincent Euvrard ? Le meilleur joueur du Standard quitte sa sélection blessé

Catastrophe pour Vincent Euvrard ? Le meilleur joueur du Standard quitte sa sélection blessé

07:00
Un ancien du Standard à l'assist : match spectaculaire pour le retour de Carl Hoefkens en Belgique

Un ancien du Standard à l'assist : match spectaculaire pour le retour de Carl Hoefkens en Belgique

07:40
Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

Seys et Vanaken titulaires ? La composition probable des Diables à Astana

07:20
🎥 Que de chemin parcouru : un ancien de Charleroi nommé pour le prix Puskas grâce à son but somptueux

🎥 Que de chemin parcouru : un ancien de Charleroi nommé pour le prix Puskas grâce à son but somptueux

06:30
Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

Anthony Moris fait suer l'Allemagne, un troisième qualifié européen connu : le résumé de la soirée

23:00
Pas là pour cirer le banc : Kevin Mac Allister passe des bras de David Hubert à ceux de Leo Messi

Pas là pour cirer le banc : Kevin Mac Allister passe des bras de David Hubert à ceux de Leo Messi

22:00
Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

Youri Tielemans sera-t-il vraiment titulaire ? "Il y a un plan avec le staff d'Aston Villa"

22:30
Où cela a-t-il foiré avec Mircea Rednic au Standard ? La réponse très honnête de son adjoint

Où cela a-t-il foiré avec Mircea Rednic au Standard ? La réponse très honnête de son adjoint

21:40
Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

Fera-t-il mieux que De Camargo ? Le premier recadrage d'Yves Vanderhaeghe chez les Francs Borains

21:20
Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

Plusieurs diffuseurs ont tenté le coup : voici où suivre le Mondial...et rester éveillé jusqu'à 5h du matin

21:00
Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

Antoine Colassin retrouve le chemin des filets : Charleroi garde le rythme face à une équipe en forme

20:00
L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté" Analyse

L'énorme erreur de Brian Riemer et Jesper Fredberg à Anderlecht : "Ça me fait penser à Kanté"

19:00
Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

Duranville y a cru, en vain : les Diablotins retombent dans leurs travers et font la mauvaise opération

20:36
3
Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

Le 6-0 du mois de septembre ne leur a pas suffi : la déclaration osée du sélectionneur kazakh sur Jérémy Doku

19:30
La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro

La Gantoise encore dans le vert : les clubs devraient s'inspirer du plan de relance de Sam Baro

18:20
"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

"Il va débuter" : Rudi Garcia dévoile un titulaire...avant de douter après l'entraînement du jour

18:40
Incident autour du père d'Aleksandar Stankovic : limogeage brutal après une altercation avec un journaliste

Incident autour du père d'Aleksandar Stankovic : limogeage brutal après une altercation avec un journaliste

18:00
Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

Chez les Diables, l'attention se porte surtout sur un seul homme : "Ils l'ont ignoré trop longtemps"

17:30
Il n'y a pas qu'en Pro League : ce club de D1 ACFF rêve d'un stade de 8.000 places à 20 millions d'euros !

Il n'y a pas qu'en Pro League : ce club de D1 ACFF rêve d'un stade de 8.000 places à 20 millions d'euros !

17:00
Les U21 d'Arsenal débarquent en Belgique pour affronter un club belge en amical

Les U21 d'Arsenal débarquent en Belgique pour affronter un club belge en amical

16:30
1
Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

Anderlecht veut agir rapidement pour Nathan De Cat : le plan rêvé par les Mauves

11:30
"Cela nous aide" : un Belge a refusé de rejoindre les Diables Rouges pour rester avec les U21

"Cela nous aide" : un Belge a refusé de rejoindre les Diables Rouges pour rester avec les U21

16:00
🎥 La Belgique U17 s'incline contre le champion d'Europe et quitte bien trop tôt la Coupe du monde

🎥 La Belgique U17 s'incline contre le champion d'Europe et quitte bien trop tôt la Coupe du monde

15:30
14
"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie

"Pas uniquement un choix du cœur" : Stanis Idumbo, qui peut choisir entre trois sélections, se confie

14:30
1
Frustré, ce grand talent espagnol va écourter son prêt en Pro League et retourner en Angleterre

Frustré, ce grand talent espagnol va écourter son prêt en Pro League et retourner en Angleterre

15:00
Plein de joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois, s'affrontent et se quittent dos à dos en sélection

Plein de joueurs de Pro League, dont deux Anderlechtois, s'affrontent et se quittent dos à dos en sélection

14:00
Chaos au Cameroun : ça sent la fin pour Marc Brys, qui trace déjà son futur

Chaos au Cameroun : ça sent la fin pour Marc Brys, qui trace déjà son futur

13:00
Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

Qui pour remplacer Zeno Debast chez les Diables ? Voici les chances des deux candidats

13:30
Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation

Flop total en Belgique, il devient international néerlandais... et fait sensation

12:40
🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

🎥 Chancel Mbemba, le héros : le Congo et ses "anciens belges" se rapprochent du Mondial 2026

14/11
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved