Naturalisé mais même pas sur le banc : voici pourquoi Mario Stroeykens était absent avec le Congo

La République Démocratique du Congo est toujours en liesse depuis la victoire en toute fin de match contre le Cameroun. Mario Stroeykens n'était toutefois pas sur la feuille de match.

Après avoir défendu les couleurs de la Belgique jusqu'en U21 il y a un an encore, Mario Stroeykens a fait honneur à ses racines en décidant finalement de représenter la République Démocratique du Congo à partir de cette trêve internationale.

Comme Matthieu Epolo et Michel-Ange Balikwisha, il a été appelé pour la première fois à l'occasion de la demi-finale des barrages de la zone Afrique contre le Cameroun. Mais contrairement à ses deux compères, il n'était pas sur la feuille de match à l'occasion de la victoire historique contre le Cameroun.

La FIFA a pris son temps

Il ne s'agit pas d'une blessure ou d'un choix du sélectionneur. La raison est toute simple : la confirmation officielle du changement de nationalité sportive du joueur anderlechtois n'est tombée que juste avant la rencontre, ne laissant pas assez de marge au staff pour l'inscrire dans le groupe.

Alors que Balikwisha et Epolo ont reçu la confirmation de la FIFA respectivement l'avant-veille et la veille de la rencontre, Stroeykens n'a été averti que le jour même, juste avant le match. Le staff a préféré ne pas prendre de risque administratif et ne l'a pas inscrit sur la feuille de match.

Il devrait par contre être mobilisé demain soir pour la finale de ce barrage de la zone Afrique face au Nigeria. En cas de victoire, la RDC ferait partie des six équipes à se battre pour les deux derniers tickets pour la Coupe du Monde à l'occasion des barrages intercontinentaux.