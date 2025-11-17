"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

La fin de l'année 2025 approche, et l'Antwerp se prépare à une fin d'année chargée. La Tribune 2 sera officiellement inaugurée, et le Great Old souhaite donner un nouveau coup de boost sur le plan sportif.

Le consultant Patrick Goots (59 ans) exprime sa confiance dans les plans du club et de la direction sportive. "Une période difficile s’annonce, mais c’est aussi une belle occasion de montrer des progrès", dit-il dans la Gazet van Antwerpen.

Patrick Goots revient ensuite sur la promesse de loyauté du directeur technique Marc Overmars. La semaine dernière, Overmars a encore confirmé qu’il resterait fidèle à l’Antwerp, malgré l’intérêt de son ancien amour, l’Ajax.

Un nouvel amour

"On le voit bien : un ancien amour ne s’oublie pas, mais je pense qu’Overmars a trouvé un nouvel amour à l’Antwerp", sourit Patrick Goots. "Il veut aller au bout de son contrat jusqu’en 2027, on ne dit pas cela si l’on a l’intention de partir."

Patrick Goots souligne aussi la gratitude d’Overmars. "Comme Mark van Bommel me l’a dit : Overmars reste reconnaissant envers Paul Gheysens pour l’opportunité qu’il a reçue quand la situation était compliquée."

Enfin, il estime qu’un départ vers l’Ajax est peu probable : "La crise à l’Ajax est plus grande que celle au Bosuil. Non, en route vers de meilleurs jours avec l’Antwerp, avec Overmars à bord et une Tribune 2 pleine."