Anderlecht 'lutte' en vue du mercato d'hiver : toujours aucun accord trouvé pour l'instant

Anderlecht a encore du pain sur la planche après un été de transferts chargé durant lequel tous les dossiers n'ont pas été réglés. La direction du club a banni quatre joueurs - Mats Rits, Majeed Ashimeru, Thomas Foket et Alexis Flips - de l'équipe première car ils ne font plus partie des plans.

Le mercato d'hiver offre une nouvelle opportunité de les retirer de la liste des salaires. Le quatuor s'entraîne actuellement avec les RSCA Futures, mais ne participe pas aux matchs. La direction ne souhaiterait pas que les joueurs jouent avec l'équipe espoirs, malgré la volonté de Rits et Foket de le faire. Cette approche ne facilite pas la recherche d'une solution en janvier.

Peu d'intérêt

Le principal obstacle réside dans les contrats en cours et les salaires élevés des joueurs. Il y a peu ou pas d'intérêt de la part d'autres clubs, qui ne tiennent pas à s'aligner sur le salaire actuel des quatre hommes. Une résiliation de contrat d'un commun accord coûterait beaucoup d'argent au club, étant donné que les joueurs ne seront guère d'accord avec un paiement partiel.

Les principaux concernés cherchent pourtant une solution. Cela fait déjà des mois qu'ils n'ont pas joué un match officiel, chaque semaine sans rythme de compétition leur fait accumuler un peu plus de retard physique.

La situation place Anderlecht devant un dilemme. Ils veulent se débarrasser des joueurs superflus pour libérer de l'espace dans le budget et l'effectif, mais la réalité financière rend cela extrêmement difficile. Des solutions créatives semblent nécessaires pour débloquer l'impasse.

En plus des joueurs non désirés, un autre dossier pourrait être sur la table en janvier. Yari Verschaeren est en fin de contrat, ce qui fait que le mercato d'hiver est la dernière chance de recevoir une indemnité de transfert (limitée) pour lui. Trouver un accord pour les quatre joueurs superflus et le numéro dix du Sporting demandera la diplomatie et les efforts financiers nécessaires.