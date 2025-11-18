Anderlecht 'lutte' en vue du mercato d'hiver : toujours aucun accord trouvé pour l'instant

Anderlecht 'lutte' en vue du mercato d'hiver : toujours aucun accord trouvé pour l'instant
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4307

Anderlecht a encore du pain sur la planche après un été de transferts chargé durant lequel tous les dossiers n'ont pas été réglés. La direction du club a banni quatre joueurs - Mats Rits, Majeed Ashimeru, Thomas Foket et Alexis Flips - de l'équipe première car ils ne font plus partie des plans.

Le mercato d'hiver offre une nouvelle opportunité de les retirer de la liste des salaires. Le quatuor s'entraîne actuellement avec les RSCA Futures, mais ne participe pas aux matchs. La direction ne souhaiterait pas que les joueurs jouent avec l'équipe espoirs, malgré la volonté de Rits et Foket de le faire. Cette approche ne facilite pas la recherche d'une solution en janvier.

Peu d'intérêt 

Le principal obstacle réside dans les contrats en cours et les salaires élevés des joueurs. Il y a peu ou pas d'intérêt de la part d'autres clubs, qui ne tiennent pas à s'aligner sur le salaire actuel des quatre hommes. Une résiliation de contrat d'un commun accord coûterait beaucoup d'argent au club, étant donné que les joueurs ne seront guère d'accord avec un paiement partiel.

Les principaux concernés cherchent pourtant une solution. Cela fait déjà des mois qu'ils n'ont pas joué un match officiel, chaque semaine sans rythme de compétition leur fait accumuler un peu plus de retard physique.

La situation place Anderlecht devant un dilemme. Ils veulent se débarrasser des joueurs superflus pour libérer de l'espace dans le budget et l'effectif, mais la réalité financière rend cela extrêmement difficile. Des solutions créatives semblent nécessaires pour débloquer l'impasse.

En plus des joueurs non désirés, un autre dossier pourrait être sur la table en janvier. Yari Verschaeren est en fin de contrat, ce qui fait que le mercato d'hiver est la dernière chance de recevoir une indemnité de transfert (limitée) pour lui. Trouver un accord pour les quatre joueurs superflus et le numéro dix du Sporting demandera la diplomatie et les efforts financiers nécessaires.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Le succès à Saint-Trond et maintenant l'équipe nationale : le rêve continue pour Keisuke Goto

Le succès à Saint-Trond et maintenant l'équipe nationale : le rêve continue pour Keisuke Goto

18:40
Cinq changements : voici les 11 Diables qui débutent face au Liechtenstein

Cinq changements : voici les 11 Diables qui débutent face au Liechtenstein

20:00
LIVE : Suivez Belgique - Liechtenstein en direct commenté Live

LIVE : Suivez Belgique - Liechtenstein en direct commenté

19:44
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Beyuku - Clement

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Beyuku - Clement

19:00
Un choix lourd de sens : le statut de Maarten Vandevoordt est en grand danger

Un choix lourd de sens : le statut de Maarten Vandevoordt est en grand danger

19:30
D'autres clubs européens sont sur le coup : le Standard piste l'une des surprises du football français

D'autres clubs européens sont sur le coup : le Standard piste l'une des surprises du football français

19:00
Qu'a pensé Kevin De Bruyne du match au Kazakhstan ? Les confidences de Steven Defour

Qu'a pensé Kevin De Bruyne du match au Kazakhstan ? Les confidences de Steven Defour

18:40
"Je disais exactement la même chose" : comment Sébastien Pocognoli veut transposer la philosophie de l'Union

"Je disais exactement la même chose" : comment Sébastien Pocognoli veut transposer la philosophie de l'Union

18:00
Les Diables incapables de trouver des solutions eux-mêmes ? Steven Defour répond à Jérémy Doku

Les Diables incapables de trouver des solutions eux-mêmes ? Steven Defour répond à Jérémy Doku

17:30
Rudi Garcia sautera-t-il le pas ? Sur les traces du dernier joueur du Standard sélectionné chez les Diables

Rudi Garcia sautera-t-il le pas ? Sur les traces du dernier joueur du Standard sélectionné chez les Diables

17:00
Un peu de foot samba pour se réchauffer ? Le Brésil en match à un jet de pierre de la frontière belge ce soir

Un peu de foot samba pour se réchauffer ? Le Brésil en match à un jet de pierre de la frontière belge ce soir

16:30
Un entraîneur impliqué dans l'Opération 'Mains propres' aux aveux : "Oui, il y a eu des choses incorrectes"

Un entraîneur impliqué dans l'Opération 'Mains propres' aux aveux : "Oui, il y a eu des choses incorrectes"

15:30
Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair

Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair

16:00
1
Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir

Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir

15:02
Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

10:00
1
Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

14:30
Confirmé par l'UEFA : plusieurs Diables Rouges vont devoir revenir à Astana plus tôt que prévu

Confirmé par l'UEFA : plusieurs Diables Rouges vont devoir revenir à Astana plus tôt que prévu

13:30
C'est signé ! Philippe Clement retrouve un club...et devra cravacher pour éviter la relégation

C'est signé ! Philippe Clement retrouve un club...et devra cravacher pour éviter la relégation

13:50
Un signal inquiétant ? Un jeune talent belge hésiterait de plus en plus à rejoindre les Diables Rouges

Un signal inquiétant ? Un jeune talent belge hésiterait de plus en plus à rejoindre les Diables Rouges

13:00
2
Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

12:40
En attendant la Belgique : voici les 34 nations assurées d'aller au Mondial 2026

En attendant la Belgique : voici les 34 nations assurées d'aller au Mondial 2026

12:20
Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

11:40
1
Quel Diable Rouge gagne le mieux sa vie ? Surprise en première place

Quel Diable Rouge gagne le mieux sa vie ? Surprise en première place

12:00
"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

11:20
L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

10:30
Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

11:00
Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

08:35
Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

09:30
Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

08:49
Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

09:00
Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

07:40
Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

08:01
Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

07:20
"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

17/11
"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

07:00
Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 22/11 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved