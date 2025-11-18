Après les déceptions des U17 et U21, les U19 belges décrochent un bon résultat

Dans l'ombre de nos Espoirs et des U17 qui disputaient la Coupe du Monde, les U19 jouaient eux aussi leurs qualifications pour l'Euro 2026.

La Belgique affrontait le Portugal pour son troisième match du groupe 11 de qualifications pour l'Euro U19 2026, ce mardi, à Pacos de Ferreira, au Portugal. Les garçons de David Penneman ont arraché un partage qui leur suffit pour se qualifier au tour suivant.

Dans ce premier tour, la Belgique avait battu la Macédoine du Nord avant de partager, samedi, face à l'Estonie. Une contre-performance qui n'a cependant pas empêché les U19, avec ce partage, de se qualifier pour le Tour Elite.

La Belgique et le Portugal comptent en effet 5 points chacun et partagent donc la tête du groupe 11. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés. Le Tour Elite aura lieu au printemps prochain et déterminera les qualifiés pour la phase finale en juin-juillet 2026.

Les U19 belges ont pris l'avantage via le jeune attaquant du Jong Genk Lino Decresson (18 ans) après un bel effort de Mael Debondt (Stade de Reims).





En seconde période, c'est finalement Gonçalves qui a égalisé sur penalty suite à une faute de David Opoku (17 ans), jeune joueur d'OHL. Argus Vanden Driessche, gardien de but réserviste du Club NXT, a cependant fait le job entre les perches.