Il y a du beau monde à Sclessin pour voir les Diables Rouges se qualifier
Photo: © photonews

La Belgique affronte le Liechtenstein ce mardi à Sclessin. Un stade où ils ne se rendent pas souvent, et pour l'occasion, il y a des invités de marque en tribune.

La Belgique affronte le Liechtenstein ce mardi, dans un Sclessin comble. Et pas uniquement comble de supporters "lambda" : plusieurs têtes bien connues ont pu être aperçues dans les tribunes. 

Ainsi, alors que Kevin De Bruyne est absent pour de longs mois en raison d'une grave blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite, le meneur de jeu du Napoli est bel et bien présent à Sclessin. 

Présent... et en béquilles, puisqu'il a subi une opération la semaine passée en Belgique et suit désormais sa rééducation dans la clinique de Lieven Maesschalck. De Bruyne avait notamment rendu visite à son fils qui jouait avec Genk ces derniers jours.

Il n'est pas la seule star présente en tribunes, puisque Marouane Fellaini, naturellement retraité, est lui aussi en tribunes. Son apparition sur les écrans géants du stade a fait exploser de joie le stade, à défaut de voir Axel Witsel sur le terrain.

Fellaini a notamment profité de l'avant-match pour discuter avec l'un de ceux qu'on présente comme son successeur : Amadou Onana... absent ce mardi pour blessure, mais bien présent en tribunes aussi.

WC Qualification (Europe)

 Journée 10
Hongrie Hongrie 2-3 Irlande Irlande
Portugal Portugal 9-1 Arménie Arménie
Ukraine Ukraine 2-0 Islande Islande
Serbie Serbie 2-1 Lettonie Lettonie
Albanie Albanie 0-2 Angleterre Angleterre
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-3 France France
Israël Israël 4-1 Moldavie Moldavie
Italie Italie 1-4 Norvège Norvège
Allemagne Allemagne 6-0 Slovaquie Slovaquie
Malte Malte 2-3 Pologne Pologne
Montenegro Montenegro 2-3 Croatie Croatie
République tchèque République tchèque 6-0 Gibraltar Gibraltar
Irlande du Nord Irlande du Nord 1-0 Luxembourg Luxembourg
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Lituanie Lituanie
Bulgarie Bulgarie 2-1 Georgie Georgie
Biélorussie Biélorussie 0-0 Grèce Grèce
Pays de Galles Pays de Galles 7-1 Macédoine Macédoine
Ecosse Ecosse 4-2 Danemark Danemark
Belgique Belgique 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Espagne Espagne 2-2 Turquie Turquie
Autriche Autriche 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Suède Suède 1-1 Slovénie Slovénie
Roumanie Roumanie 7-1 Saint-Marin Saint-Marin
Kosovo Kosovo 1-1 Suisse Suisse
