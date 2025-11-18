Il y a du beau monde à Sclessin pour voir les Diables Rouges se qualifier

La Belgique affronte le Liechtenstein ce mardi à Sclessin. Un stade où ils ne se rendent pas souvent, et pour l'occasion, il y a des invités de marque en tribune.

La Belgique affronte le Liechtenstein ce mardi, dans un Sclessin comble. Et pas uniquement comble de supporters "lambda" : plusieurs têtes bien connues ont pu être aperçues dans les tribunes.

Ainsi, alors que Kevin De Bruyne est absent pour de longs mois en raison d'une grave blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite, le meneur de jeu du Napoli est bel et bien présent à Sclessin.

Présent... et en béquilles, puisqu'il a subi une opération la semaine passée en Belgique et suit désormais sa rééducation dans la clinique de Lieven Maesschalck. De Bruyne avait notamment rendu visite à son fils qui jouait avec Genk ces derniers jours.

Il n'est pas la seule star présente en tribunes, puisque Marouane Fellaini, naturellement retraité, est lui aussi en tribunes. Son apparition sur les écrans géants du stade a fait exploser de joie le stade, à défaut de voir Axel Witsel sur le terrain.





Fellaini a notamment profité de l'avant-match pour discuter avec l'un de ceux qu'on présente comme son successeur : Amadou Onana... absent ce mardi pour blessure, mais bien présent en tribunes aussi.