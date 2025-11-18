"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

Le capitaine du Liechtenstein, Nicolas Hasler, s'est exprimé sur Qmusic avant le match de ce soir contre les Diables Rouges.

Nicolas Hasler fait partie des rares joueurs professionnels du Liechtenstein. "Certains de mes coéquipiers travaillent dans le marketing, d’autres dans le secteur bancaire, et il y a même un policier dans notre équipe. Ils doivent poser des congés pour pouvoir jouer les matchs internationaux", explique-t-il.

Il sourit. "Certains patrons ferment un peu les yeux quand il s’agit de l’équipe nationale." Pour les joueurs, concilier travail et football n’est pas toujours simple.

"Ce n’est pas évident : quand mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer, ils ne peuvent pas les utiliser pour leur famille. Mais c’est en même temps un immense honneur de représenter son pays", ajoute Hasler.

Jouer contre Cristiano Ronaldo





Le milieu de terrain du Vaduz FC souligne le contraste avec le football professionnel en Belgique. "Un jour, tu es derrière un bureau dans une banque, et le lendemain, tu joues à Lisbonne devant 60 000 personnes contre Cristiano Ronaldo : c’est magique."

Pour les Diables Rouges, la rencontre est importante. "Si on fait match nul ce soir, la Belgique est qualifiée et on pourra tous fêter ensemble", conclut Hasler.