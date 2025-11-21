Un Anderlechtois va se faire opérer : "Il avait voulu reprendre avec le groupe mais il n'était plus le même"

César Huerta est toujours à l'infirmerie. Pour privilégier un retour plus sain sur le long terme, il a choisi de se faire opérer.

Depuis le match de Coupe contre Ninove (il était sorti à la pause), César Huerta n'est plus entré en action avec Anderlecht. L'attaquant avait déjà ressenti une gêne durant la période internationale avec le Mexique. Les douleurs semblaient initialement être liées à un problème pelvien, mais cela s'est avéré plus grave que prévu.

Huerta s'est rendu à Barcelone pour des examens complémentaires. Il y a été examiné par le médecin du sport Ramón Cugat. Le diagnostic a révélé une pubalgie, une affection causant des douleurs autour du pubis en raison d'une surcharge des muscles abdominaux et des adducteurs.

La décision la plus sage

Une longue période de repos aurait pu le soulager, mais la possibilité d'une guérison complète sans intervention chirurgicale est incertaine. Par conséquent, le Mexicain a décidé de passer sur le billard. Besnik Hasi l'a confirmé en conférence de presse : "L'opération aura lieu en Belgique la semaine prochaine", a-t-il commencé.

Huerta devrait être absent plusieurs mois, mais Hasi n'a pas voulu faire de pronostics sur sa date de retour : "Cela dépend de l'opération. On verra après. Mais je suis content qu'on ait pris cette décision. Il avait voulu reprendre avec le groupe mais il n'était plus le même. Il avait des douleurs. On a pris le temps de faire tous les examens possibles. Et on a pris la meilleure décision".

Pour le joueur, se faire opérer doit permettre un rétablissement plus complet, notamment en vue de la Coupe du Monde. Huerta ne voulait pas risquer de traîner une blessure qui le verrait disputer le rendez-vous diminué ou même une rechute de dernière minute. C'est qu'en tant que pays co-organisateur, le Mexique attend cette Coupe du Monde avec impatience. Mais il pourrait également revenir au meilleur moment pour le sprint final de la saison.