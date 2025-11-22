Un ancien joueur d'Anderlecht victime de racisme : lourde sanction pour le club concerné

Actif en Chine depuis 2017, l'ancien ailier du RSC Anderlecht Frank Acheampong porte les couleurs du Henan FC. Il y a été victime de racisme de la part de supporters du Chengdu Rongcheng lors d'un match décisif dans la course au titre.

Les supporters du RSC Anderlecht n'ont certainement pas oublié Frank Acheampong. Vif et percutant, l'ailier arrivé de Buriram United en 2013 a ravi le public du Parc Astrid durant 5 saisons, disputant 165 matchs pour les Mauve & Blanc (22 buts, 15 assists).

En 2017, il surprenait son monde en signant en Chine, alors eldorado du football mondial. Et visiblement, Acheampong n'a pas regretté son choix puisqu'il n'a pas quitté l'Empire du Milieu depuis. Après le Tianjin Teda et le Shenzhen FC, il porte depuis 2024 les couleurs du Henan FC.

Frank Acheampong victime d'injures racistes

Les choses s'y passent très bien sur le terrain puisque cette saison, Frank Acheampong tient peut-être bien la forme de sa vie avec 14 buts et 5 assists en 30 matchs de championnat. Fin octobre, Henan mettait fin aux rêves de titre du Chengdu Rongcheng (Henan ne finira que 10e), et les supporters adverses l'ont mal vécu.

Chengdu Rongcheng lost to Henan and their CSL title hope comes into end with one matchday remaining. Some Chengdu fans directed racist abuse at Frank Acheampong, the visiting team’s veteran forward, who has played in China for 8 years. pic.twitter.com/fIpHneQHhR — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 31, 2025

Ainsi, Frank Acheampong avait été la cible d'injures racistes de la part du public de Chengdu. Certains ont proféré des cris de singe à l'intention de l'ailier ghanéen. Un comportement qui n'a pas échappé à la ligue chinoise. La sanction est tombée à l'encontre du Chengdu Rongcheng.

Le club a été condamné à 500.000 yuans (61.000 euros) d'amende ainsi qu'à la fermeture d'une partie de ses tribunes pour le match suivant. Deux individus de 37 et 41 ans ont également été identifiés, et seront interdits de stade pour un an.