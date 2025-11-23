"Felice Mazzu a ce don de fédérer un groupe"... et c'est ce qui inquiète certains

Felice Mazzu a directement apporté un nouveau souffle à OH Louvain. Avec lui, l'équipe a retrouvé le chemin de la victoire.

Felice Mazzu a réussi ses débuts à OH Louvain. Avec son nouveau coach, le club a enchaîné deux victoires d’affilée et a enfin mis fin à la mauvaise série héritée de David Hubert.

"Six sur six en championnat, hein. Et en plus, victoire en Coupe, match amical… tout gagné. Quand tu arrives alors que l’équipe est avant-dernière, c’est important", explique Franky Van der Elst dans Het Nieuwsblad. "Le fait que les joueurs te suivent tout de suite, qu’ils aient confiance dans ce que tu racontes parce que les résultats sont là."

Mazzu trouve directement le bon ton à OH Louvain

"Mazzu a ce don de fédérer un groupe autour de son discours et de redonner confiance à des joueurs qui étaient sur le côté. Maziz, Maertens, Verlinden…", poursuit l’ancien Diable Rouge.

Van der Elst estime qu’il y a une bonne dose de réussite. "Contre La Gantoise, OH Louvain avait 1,42 d'expected goals, contre le Cercle 0,6. Et dans ces deux matchs, ça marque six fois, alors que dans les douze précédents, l’équipe n’avait inscrit que neuf buts."

Pour Mazzu et son groupe, l’enjeu est de tenir ce rythme, en commençant par la rencontre contre Saint-Trond. "L’équipe a surperformé. Contre La Gantoise, on avait l’impression qu’ils attendaient les erreurs de l’adversaire.", conclut Van der Elst.