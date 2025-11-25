Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

Anderlecht semble avoir tranché : Luis Vazquez pourra partir cet hiver. L'Argentin a lui-même indiqué qu'il cherchait un autre club afin d'obtenir plus de temps de jeu. Anderlecht va se mettre à la recherche d'un nouvel attaquant, ou d'une option moins coûteuse.

Luis Vazquez a disputé 15 matchs cette saison avec Anderlecht et a inscrit deux buts. Des chiffres loin de ceux qu’on attend d’un attaquant du RSCA. Son remplaçant, Mihajlo Cvetkovic, en compte déjà trois. Mais surtout, l’Argentin est très fragile sur le plan mental.

Anderlecht a tout tenté, mais la confiance de Luis Vazquez est complètement partie

Le club bruxellois a tout fait pour booster sa confiance, mais rien ne semble fonctionner. Les nombreuses critiques qu'il reçoit n'aident évidemment pas. Après le départ de Kasper Dolberg, Anderlecht pensait qu'il en serait libéré, mais l'absence de buts et la prise de conscience qu'il n'a pas joué ses meilleurs matchs ont continué de l'affecter.

Luis Vazquez, qui va probablement être sur la touche pendant un mois à cause d'une blessure, a pris conscience qu'il ne pourra plus renverser la situation à Anderlecht et espère relancer sa carrière ailleurs. Le club est prêt à coopérer, mais Olivier Renard sait aussi qu'il ne récupérera jamais les 4,5 millions qui ont été payés à Boca Juniors pour l'attaquant qui continue de coûter cher au club.

Anderlecht cherche à en tirer le maximum et à recruter un nouvel attaquant car il n'y a actuellement aucun remplaçant disponible pour Mihajlo Cvetkovic. Contre La Louvière, Thorgan Hazard a dû jouer en faux neuf. Anderlecht pense à un joueur utile et puissant dans le jeu aérien.

Keisuke Goto ne doit pas être bloqué la saison prochaine

Keisuke Goto ne doit pas être bloqué la saison prochaine

Ces joueurs ne sont bien sûr pas faciles à trouver en janvier, mais... Anderlecht en a déjà un. En effet, Keisuke Goto est prêté à Saint-Trond. Le Japonais de 1m91 a déjà marqué quatre fois et possède encore une grande marge de progression.

Ce ne sera évidemment pas facile de le faire revenir en janvier, car une telle clause n'est pas prévue dans son contrat. De plus, STVV se bat pour le top six et ne sera donc pas enclin à accepter une telle option. À moins que de l'argent ne soit mis sur la table... et cela serait probablement moins cher que de recruter un nouvel attaquant.

Cependant, Goto reviendra de toute façon la saison prochaine et Anderlecht ne veut pas le bloquer avec un attaquant coûteux qu'ils auraient recruté en hiver, alors que Cvetkovic est encore sous contrat jusqu'en 2029. En tout cas, le club envisage l'option de le faire revenir. Si cela réussira, c'est loin d'être certain.