Une chance en or pour Anderlecht ? Vázquez pousse vers la sortie... et un ancien chouchou pourrait revenir

Anderlecht cherche un attaquant et un ancien du club veut rejouer. Une occasion parfaite pourrait se présenter.

Luis Vázquez vit probablement ses dernières semaines à Anderlecht. L’attaquant argentin n’entre plus dans les plans du club et a demandé à la direction de le laisser partir en janvier.

Cela signifie qu’Anderlecht devra trouver un nouvel avant-centre. Besnik Hasi peut compter sur Mihaljo Cvetkovic, un vrai numéro neuf, mais mettre toute la pression sur un jeune joueur n’est pas la meilleure solution.

Un retour anticipé de Keisuke Goto ? Pas vraiment

Certaines personnes proposent de rappeler Keisuke Goto, actuellement prêté à Saint-Trond, mais Anderlecht préfère le laisser continuer à progresser au Stayen. De plus, les Canaris demanderont une compensation si le prêt est interrompu.

Une autre opportunité pourrait se présenter. Selon Sky Sports Deutschland, Fabio Silva a demandé à Dortmund de lui trouver une solution. En clair, l’attaquant portugais veut du temps de jeu en vue de la Coupe du monde 2026.

Une chance pour Anderlecht ?

Un transfert définitif est hors de portée pour Anderlecht, puisque Dortmund a payé 22,5 millions d’euros pour lui cet été. En revanche, un prêt serait possible. Le club pourrait profiter d’un joueur motivé à convaincre Roberto Martinez, tout en allégeant la pression sur Cvetkovic.