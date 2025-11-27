Suspecté d'un geste raciste en France, Aron Dönnum s'en tire finalement très bien

Suspecté d'avoir commis un geste raciste à l'encontre du joueur du Havre Simon Ebonog, Aron Dönnum risquait initialement une suspension de dix matchs en France. Il ne manquera finalement que deux journées de compétition.

Début novembre, Aron Dönnum a beaucoup fait parler de lui lors de la rencontre de Ligue 1 entre Le Havre et Toulouse, après avoir fait un mouvement de la main sous son nez à la suite d'un duel avec Simon Ebonog.

Un geste qui lui a valu d'être accusé de racisme. "Je ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Je ne devrais peut-être faire ça à personne. Mais au lieu de me battre comme je le fais habituellement, j’ai fait ça et je suis parti. Pour moi, c’est fou. Juste fou. Je suis très, très triste. Très, très, très triste. C’est très inconfortable d’avoir à s’expliquer là-dessus", avait-il déclaré.

Aron Dönnum finalement suspendu deux matchs

Passé devant la Commission de discipline, Aron Dönnum risquait une suspension de dix matchs. Il a finalement été épargné et sera absent bien moins longtemps que prévu.

En effet, la commission de discipline n'a pas retenu le "comportement discriminatoire ou raciste." Le Toulousain a cependant été l'auteur d'un "comportement blessant" qui le fait écoper de deux matchs fermes de suspension.

Titulaire à douze reprises en treize rencontres de Ligue 1 depuis le début de la saison, le joueur du Standard n'abîmera donc pas trop ses statistiques de temps de jeu. Il a inscrit trois buts et délivré deux passes décisives depuis le début de la saison.