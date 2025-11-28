Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

Chez les Asselman, un footeux peut en cacher un autre. Après Patrick, connu des fidèles du Standard, le fiston Wouter pointe le bout de son nez à La Gantoise.

Ses matchs à Sclessin ont beau dater du siècle dernier, Patrick Asselman s'était imposé dans la durée au Standard. Après s'être révélé à Malines, ce milieu offensif avait passé le cap des 100 matchs pour les Rouches entre 1990 et 1994, inscrivant 27 buts.

On l'a ensuite connu à Dender, au Maritimo Funchal et dans les divisions inférieures du nord du pays. Reconverti comme entraîneur (il a notamment été l'adjoint de Johan Boskamp et l'analyste vidéo de Michel Preud'Homme, Philippe Montanier et Mbaye Leye au Standard), Asselman suit également le début de carrière de son fils.

En pleine progression à La Gantoise

Wout Asselman évolue également au milieu de terrain, mais avec une vocation plus défensive que son paternel. Du haut de ses 20 ans, il est un titulaire régulier des U23 de La Gantoise, promus en Challenger Pro League l'été dernier et toujours dans la colonne de gauche.

Présent chez les Buffalos depuis ses sept ans, il continue à gravir les échelons. Le club vient d'ailleurs d'annoncer la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2029 cette après-midi. Une belle preuve de confiance de la part de la direction.

International belge à cinq reprises chez les U18, Wout Asselman pourrait bien faire ses débuts avec l'équipe première de La Gantoise dans les prochains mois, surtout vu le nombre de joueurs actuellement blessés.