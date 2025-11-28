Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Chez les Asselman, un footeux peut en cacher un autre. Après Patrick, connu des fidèles du Standard, le fiston Wouter pointe le bout de son nez à La Gantoise.

Ses matchs à Sclessin ont beau dater du siècle dernier, Patrick Asselman s'était imposé dans la durée au Standard. Après s'être révélé à Malines, ce milieu offensif avait passé le cap des 100 matchs pour les Rouches entre 1990 et 1994, inscrivant 27 buts.

On l'a ensuite connu à Dender, au Maritimo Funchal et dans les divisions inférieures du nord du pays. Reconverti comme entraîneur (il a notamment été l'adjoint de Johan Boskamp et l'analyste vidéo de Michel Preud'Homme, Philippe Montanier et Mbaye Leye au Standard), Asselman suit également le début de carrière de son fils.

En pleine progression à La Gantoise

Wout Asselman évolue également au milieu de terrain, mais avec une vocation plus défensive que son paternel. Du haut de ses 20 ans, il est un titulaire régulier des U23 de La Gantoise, promus en Challenger Pro League l'été dernier et toujours dans la colonne de gauche.

Présent chez les Buffalos depuis ses sept ans, il continue à gravir les échelons. Le club vient d'ailleurs d'annoncer la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2029 cette après-midi. Une belle preuve de confiance de la part de la direction.

International belge à cinq reprises chez les U18, Wout Asselman pourrait bien faire ses débuts avec l'équipe première de La Gantoise dans les prochains mois, surtout vu le nombre de joueurs actuellement blessés.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Standard

Plus de news

Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

19:30
Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

19:00
La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

16:30
Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

18:30
Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

17:30
Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

15:00
Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

17:00
David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

15:30
Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

13:46
Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

16:00
Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

14:30
🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

14:00
"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

13:30
Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

13:00
🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

12:40
Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

12:00
Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

12:20
Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

07:20
"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

11:30
🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier

🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier

11:00
"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

08:00
L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

10:30
Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

10:00
Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

09:30
"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

08:30
"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

09:00
"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

07:40
Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

07:00
Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

06:30
🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

23:00
1
🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

22:30
1
Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

21:40
Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

22:00
Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

20:40
L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

27/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 29/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved