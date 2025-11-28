Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Anderlecht revient progressivement dans le haut du classement et occupe la troisième place en Jupiler Pro League. Pour franchir un nouveau cap, le club pourrait avoir besoin de renfort en attaque.

Anderlecht retrouve des couleurs après plusieurs saisons compliquées. La victoire contre le Club de Bruges en est une belle preuve. Les Bruxellois ont joué avec beaucoup d’envie et de motivation et ont repris le dessus sur leur grand rival.

En attaque, Anderlecht a plusieurs options, mais Luis Vázquez devrait bientôt partir. L’Argentin n’entre presque plus dans les plans du club et veut découvrir autre chose dès cet hiver. Anderlecht devra trouver un nouvel attaquant.

Fabio Silva finalement pas une option ?

On avait évoqué l’idée qu’Anderlecht pourrait revenir vers Fabio Silva, aujourd’hui à Dortmund. L’attaquant portugais avait inscrit 11 buts et donné 4 assists en 32 matchs lors de son passage à Anderlecht.

Silva voudrait quitter Dortmund, faute de temps de jeu, ce qui mettrait en danger ses chances de disputer le Mondial. Anderlecht pourrait en profiter, un prêt étant la piste la plus réaliste. Mais selon le média espagnol Fichajes, Séville serait intéressé.

Le club espagnol, actuellement 11e de Liga, pourrait lui offrir plus de minutes et un rôle plus important, ce que Silva recherche. D’autres clubs comme le Betis, Valence ou l’Espanyol seraient également à l’affût.