Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

Le Club de Bruges et Anderlecht se retrouvent encore face à face, cette fois pour un jeune talent de Dortmund.

Selon le journaliste Florian Plettenberg, via Patrick Berger (Sky Sport), Anderlecht et le Club de Bruges s’intéressent à Cole Campbell, un ailier de 19 ans qui évolue au Borussia Dortmund.

Le jeune américain voudrait changer d’air et aurait demandé un transfert pour cet hiver. Bruges et Anderlecht suivent sont attentifs à sa situation.

Des rivaux scandinaves et allemands se mêlent au dossier

D’autres clubs seraient sur le dossier. Midtjylland, au Danemark, et Elversberg, une équipe de deuxième division allemande, aimeraient attirer Campbell.

Le joueur a découvert l’Europe en 2020, en Islande, où il a évolué dans les équipes de jeunes du FH Hafnarfjörður puis de Breidablik. C’est là que Dortmund l’a repéré avant de l’attirer en Allemagne.

Il a ensuite porté les couleurs de plusieurs équipes de jeunes du club avant de faire ses premiers pas avec les pros. Aujourd’hui, il compte sept apparitions avec Dortmund et pas sûr que ça augmente.