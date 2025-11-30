"Ça a fait mal au Club de Bruges" : Thibo Somers détaille comment l'Antwerp a pris le dessus

L'Antwerp a surpris Bruges en s'imposant chez lui. Somers et Van den Bosch expliquent comment le groupe a tout donné pour aller chercher la victoire.

L’Antwerp a créé la surprise en allant s’imposer sur la pelouse du Club de Bruges, pourtant invaincu à domicile jusque-là. Une performance solide, portée par un esprit de groupe.

Selon Thibo Somer, la clé du succès était simple : rester ensemble et ne pas lâcher. "Aujourd'hui, il était important de s'entraider. Cela nous a trop souvent manqué ces dernières semaines. On a bien bloqué et ça a fait mal au Club de Bruges", expliquait-il.

Pour Somers, ce succès compte double. Gagner à Bruges n’est pas facile, dans un stade où le Club laisse rarement filer des points. "Ils n'avaient pas encore perdu à domicile, nous devons savourer cette victoire", ajoutait-il.

Une réaction après la dernière défaite

Zeno Van den Bosch partageait le même sentiment. Le jeune joueur reconnaît que l’équipe devait réagir. "Après la défaite de la semaine dernière, nous savions que nous devions nous battre. Nous n'avons pas été exceptionnels, mais l'important, c'est la victoire".

